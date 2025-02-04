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Расчет ВЦИОМ показал возможный результат Гунбы на выборах в Абхазии
Расчет ВЦИОМ показал возможный результат Гунбы на выборах в Абхазии - РИА Новости, 04.02.2025
Расчет ВЦИОМ показал возможный результат Гунбы на выборах в Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба может набрать 42,3% голосов избирателей на выборах в республике, результаты электорального расчета ВЦИОМ подтверждают... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:40:00+03:00
2025-02-04T21:40:00+03:00
2025-02-04T21:40:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Бадра Гунба может набрать 42,3% голосов избирателей на выборах в республике, результаты электорального расчета ВЦИОМ подтверждают его лидерство на предстоящих президентских выборах. Досрочные выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля. В соответствии с законом, сегодня последний день, когда социологи могут публиковать результаты опросов. Согласно электоральному расчету итогов голосования на выборах президента Абхазии, опубликованном на сайте ВЦИОМ, Гунба может набрать 42,3% голосов избирателей. Более четверти (27,3%) жителей республики могут поддержать кандидата в президенты Адгура Ардзинбу. Наиболее вероятная явка на выборах президента республики, согласно расчету ВЦИОМ, составляет 65%. Электоральный расчет ВЦИОМ произведен на основе результатов телефонного опроса, проведенного 18-21 января 2025 года среди 1634 жителей Абхазии старше 18 лет. Итоговый результат расчета основан на двух блоках: расчете явки и расчете голосования.
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абхазия, адгур ардзинба, вциом, в мире, президентские выборы в абхазии
Абхазия, Адгур Ардзинба, ВЦИОМ, В мире, Президентские выборы в Абхазии
Расчет ВЦИОМ показал возможный результат Гунбы на выборах в Абхазии
ВЦИОМ: Гунба может набрать 42,3 процента голосов на выборах президента Абхазии