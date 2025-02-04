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ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в Курской области - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в Курской области
Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 345 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 27 боевых... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:18:00+03:00
2025-02-04T13:18:00+03:00
2025-02-04T13:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки до 345 боевиков ВСУ, два танка, боевую машину пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили до 345 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 27 боевых бронированных машин, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", 24 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и два миномета", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 57 330 военнослужащих, 331 танк, 244 боевые машины пехоты, 192 бронетранспортера, 1708 боевых бронированных машин, 1798 автомобилей, 406 артиллерийских орудий, 45 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 17 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
https://ria.ru/20250204/deti-1997254070.html
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Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, США, Технологии, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли до 345 военных в Курской области
ВСУ за сутки потеряли 345 военных, танки и зенитный комплекс в Курской области