https://ria.ru/20250204/vsu-1997219760.html
ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный
ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный
Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:15:00+03:00
2025-02-04T05:15:00+03:00
2025-02-04T05:15:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "Под конвоем провели ВЛК (врачебная комиссия - ред.) за полчаса. Ну, здоров, естественно, все мы вроде бы как здоровые, хотя сами понимаете, что никакие не здоровые. В конечном итоге мы даже на стрельбах не были, стрелки все. Да, некоторые люди даже автоматы в руки не брали, им бумага приходила об окончании учебки, что они стрелки", - рассказал пленный.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный
Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат
МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
"Под конвоем провели ВЛК (врачебная комиссия - ред.) за полчаса. Ну, здоров, естественно, все мы вроде бы как здоровые, хотя сами понимаете, что никакие не здоровые. В конечном итоге мы даже на стрельбах не были, стрелки все. Да, некоторые люди даже автоматы в руки не брали, им бумага приходила об окончании учебки, что они стрелки", - рассказал пленный.