https://ria.ru/20250204/vsu-1997219760.html

ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный

ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, заявил пленный

Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:15:00+03:00

2025-02-04T05:15:00+03:00

2025-02-04T05:15:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Центры подготовки ВСУ фальсифицируют данные о степени готовности солдат, следует из видео разговора с пленным солдатом ВСУ, которое оказалось в распоряжении РИА Новости. "Под конвоем провели ВЛК (врачебная комиссия - ред.) за полчаса. Ну, здоров, естественно, все мы вроде бы как здоровые, хотя сами понимаете, что никакие не здоровые. В конечном итоге мы даже на стрельбах не были, стрелки все. Да, некоторые люди даже автоматы в руки не брали, им бумага приходила об окончании учебки, что они стрелки", - рассказал пленный.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина