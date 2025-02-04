https://ria.ru/20250204/ukraina-1997265443.html

На Украине задержали грузовик с бежавшими от мобилизации

На Украине задержали грузовик с бежавшими от мобилизации - РИА Новости, 04.02.2025

На Украине задержали грузовик с бежавшими от мобилизации

Госпогранслужба Украины заявила о задержании грузовика с песком, на котором 13 граждан страны пытались бежать в соседнюю Венгрию от мобилизации. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:28:00+03:00

2025-02-04T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Госпогранслужба Украины заявила о задержании грузовика с песком, на котором 13 граждан страны пытались бежать в соседнюю Венгрию от мобилизации. "Пограничники вместе с СБУ и полицией остановили грузовик, который направлялся к границе. Под грузом песка, в оборудованном тайнике, нашли 13 мужчин из девяти областей Украины – они пытались нелегально попасть в Венгрию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. По информации ведомства, за незаконную переправку через границу военнообязанные должны были заплатить по 8-10 тысяч долларов каждый. В стране с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

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в мире, украина, венгрия, владимир зеленский, служба безопасности украины