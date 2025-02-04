https://ria.ru/20250204/uchebniki-1997375763.html

В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку

В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку - РИА Новости, 04.02.2025

В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку

Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:45:00+03:00

2025-02-04T18:45:00+03:00

2025-02-04T18:45:00+03:00

россия

елена ямпольская

олег янковский

образование - общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что соответствующие данные представила советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская. "Совместно с Минпросвещения начата работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями. Свои предложения в этой части представили и члены Совета: Константин Деревянко, Олег Янковский, Александр Рудяков, Ольга Александрова, Искра Космарская", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.

https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html

https://ria.ru/20250130/medinskiy-1996297750.html

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россия, елена ямпольская, олег янковский, образование - общество