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В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку - РИА Новости, 04.02.2025
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18:45 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/uchebniki-1997375763.html
В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку
В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку - РИА Новости, 04.02.2025
В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку
Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:45:00+03:00
2025-02-04T18:45:00+03:00
россия
елена ямпольская
олег янковский
образование - общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что соответствующие данные представила советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская. "Совместно с Минпросвещения начата работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями. Свои предложения в этой части представили и члены Совета: Константин Деревянко, Олег Янковский, Александр Рудяков, Ольга Александрова, Искра Космарская", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.
https://ria.ru/20250203/putin-1997070802.html
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россия, елена ямпольская, олег янковский, образование - общество
Россия, Елена Ямпольская, Олег Янковский, Образование - Общество
В России начали подготовку единой линейки учебников по русскому языку

Кремль: началось создание единой линейки учебников по русскому и литературе

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчащиеся во время урока
Учащиеся во время урока - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе началась, сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что соответствующие данные представила советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская.
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"Совместно с Минпросвещения начата работа по созданию единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку и литературе. Определены принципиально новые подходы к подаче материала, проведены встречи с экспертами и преподавателями. Свои предложения в этой части представили и члены Совета: Константин Деревянко, Олег Янковский, Александр Рудяков, Ольга Александрова, Искра Космарская", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2026 года обеспечить создание единой государственной линейки школьных учебников по русскому языку, литературе и чтению.
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