https://ria.ru/20250204/trud-1997344038.html

Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70%

Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70% - РИА Новости, 04.02.2025

Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70%

За время реализации национального проекта "Производительность труда" предприятия Липецкой области сэкономили почти 460 миллионов рублей, увеличив... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:23:00+03:00

2025-02-04T16:23:00+03:00

2025-02-04T16:23:00+03:00

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888555199_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_1322d46a764788a37b6766ca0067e95a.jpg

ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. За время реализации национального проекта "Производительность труда" предприятия Липецкой области сэкономили почти 460 миллионов рублей, увеличив производительность труда при этом в среднем на 70%, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Об этом он доложил 3 февраля министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания, посвященному итогам участия региона в нацпроекте "Производительность труда". Как отметил Артамонов, с 2019 года к нацпроекту подключились почти 100 предприятий Липецкой области. Благодаря этому у них на 35,6% сократилось незавершенное производство, на 39,5% уменьшилось время производственного процесса. Эффективность труда выросла в среднем на 70%, а суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте составил почти 460 миллионов рублей. Кроме этого, бережливым технологиям было обучено 3,5 тысячи бюджетников, реализовано более 400 проектов по оптимизации. Потенциальный экономический эффект составил более 500 миллионов рублей. "Отказ от дублирующих отчетов, цифровизация, ИИ — все это делает работу эффективнее. Госслужба — не про бесконечную бумажную волокиту, а про реальные дела и решение проблем", – подчеркнул Артамонов. Губернатор уточнил, что с этого года повышать производительность труда предприятий, социальной сферы, а также инвестиционную активность Липецкая область будет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250131/modernizatsiya-1996628503.html

https://ria.ru/20250130/meditsina-1996396355.html

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

липецкая область, россия, игорь артамонов