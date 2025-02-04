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Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70% - РИА Новости, 04.02.2025
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Липецкая область
 
16:23 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/trud-1997344038.html
Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70%
Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70% - РИА Новости, 04.02.2025
Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70%
За время реализации национального проекта "Производительность труда" предприятия Липецкой области сэкономили почти 460 миллионов рублей, увеличив... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:23:00+03:00
2025-02-04T16:23:00+03:00
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. За время реализации национального проекта "Производительность труда" предприятия Липецкой области сэкономили почти 460 миллионов рублей, увеличив производительность труда при этом в среднем на 70%, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Об этом он доложил 3 февраля министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания, посвященному итогам участия региона в нацпроекте "Производительность труда". Как отметил Артамонов, с 2019 года к нацпроекту подключились почти 100 предприятий Липецкой области. Благодаря этому у них на 35,6% сократилось незавершенное производство, на 39,5% уменьшилось время производственного процесса. Эффективность труда выросла в среднем на 70%, а суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте составил почти 460 миллионов рублей. Кроме этого, бережливым технологиям было обучено 3,5 тысячи бюджетников, реализовано более 400 проектов по оптимизации. Потенциальный экономический эффект составил более 500 миллионов рублей. "Отказ от дублирующих отчетов, цифровизация, ИИ — все это делает работу эффективнее. Госслужба — не про бесконечную бумажную волокиту, а про реальные дела и решение проблем", – подчеркнул Артамонов. Губернатор уточнил, что с этого года повышать производительность труда предприятий, социальной сферы, а также инвестиционную активность Липецкая область будет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
https://ria.ru/20250131/modernizatsiya-1996628503.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Производительность труда на предприятиях Липецкой области выросла на 70%

Производительность труда на липецких предприятиях выросла на 70%

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 4 фев - РИА Новости. За время реализации национального проекта "Производительность труда" предприятия Липецкой области сэкономили почти 460 миллионов рублей, увеличив производительность труда при этом в среднем на 70%, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Об этом он доложил 3 февраля министру экономического развития РФ Максиму Решетникову в ходе совещания, посвященному итогам участия региона в нацпроекте "Производительность труда".
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Как отметил Артамонов, с 2019 года к нацпроекту подключились почти 100 предприятий Липецкой области. Благодаря этому у них на 35,6% сократилось незавершенное производство, на 39,5% уменьшилось время производственного процесса. Эффективность труда выросла в среднем на 70%, а суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте составил почти 460 миллионов рублей.
Кроме этого, бережливым технологиям было обучено 3,5 тысячи бюджетников, реализовано более 400 проектов по оптимизации. Потенциальный экономический эффект составил более 500 миллионов рублей.
"Отказ от дублирующих отчетов, цифровизация, ИИ — все это делает работу эффективнее. Госслужба — не про бесконечную бумажную волокиту, а про реальные дела и решение проблем", – подчеркнул Артамонов.
Губернатор уточнил, что с этого года повышать производительность труда предприятий, социальной сферы, а также инвестиционную активность Липецкая область будет в рамках нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
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