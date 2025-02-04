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Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю
Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю - РИА Новости, 04.02.2025
Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю
Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к конгрессу с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю на сумму около 1 миллиарда РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:03:00+03:00
2025-02-04T00:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к конгрессу с просьбой одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю на сумму около 1 миллиарда долларов, сообщает американская газета Wall Street Journal. "Администрация Трампа попросила лидеров конгресса одобрить новые поставки Израилю бомб и другой военной техники на сумму около 1 миллиарда долларов", - говорится в публикации. Как отмечает издание со ссылкой на чиновников, предполагается продажа 4,7 тысячи 1000-фунтовых (453 килограмма) бомб на сумму более 700 миллионов долларов, а также бронированных бульдозеров компании Caterpillar на сумму более 300 миллионов долларов. По данным издания, новые запросы на поставку оружия будут покрыты за счет ежегодной военной помощи США Израилю.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп
Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю
Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки бомб и военной техники Израилю