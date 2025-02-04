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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.02.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Украинские войска потеряли за сутки свыше 140 военнослужащих, танк и семь орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:21:00+03:00
2025-02-04T12:21:00+03:00
2025-02-04T12:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 140 военнослужащих, танк и семь орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли свыше 140 военных в зоне действий "Востока"