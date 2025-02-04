https://ria.ru/20250204/svo-1997281494.html

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 04.02.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Украинские войска потеряли за сутки свыше 140 военнослужащих, танк и семь орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:21:00+03:00

2025-02-04T12:21:00+03:00

2025-02-04T12:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки свыше 140 военнослужащих, танк и семь орудий полевой артиллерии, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Разлив, Бурлацкое, Раздольное и Новополь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 140 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность