https://ria.ru/20250204/stoltenberg-1997289373.html

Столтенберг стал главой минфина Норвегии

Столтенберг стал главой минфина Норвегии - РИА Новости, 04.02.2025

Столтенберг стал главой минфина Норвегии

Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил состав нового кабмина страны после распада коалиции, бывший глава НАТО Йенс Столтенберг стал главой министерства... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:48:00+03:00

2025-02-04T12:48:00+03:00

2025-02-04T13:59:00+03:00

норвегия

в мире

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стёре объявил состав нового кабмина страны после распада коалиции, бывший глава НАТО Йенс Столтенберг стал главой министерства финансов.Как следует из трансляции, которую вела норвежская газета VG, Стёре вышел к прессе вместе с министрами нового сформированного правительства. Среди них - Столтенберг."Я стою здесь с правительством, состоящим из министров только Рабочей партии, впервые за 25 лет. Здесь есть некоторые новые лица, некоторые известные лица и некоторые очень известные лица", - заявил Стёре.Столтенберг подтвердил, что он принял предложение вступить на пост главы минфина страны."Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в это критическое время. После тщательного рассмотрения текущих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре стать его министром финансов", - приводит заявление Столтенберга газета VG.Новым министром обороны Норвегии назначен Туре О. Сандвик, министром юстиции - Астри Ос-Хансен, министром науки и высшего образования - Сигрун Осланд, министром международного развития - Осмунд Аукруст, министром сельского хозяйства и продовольствия - Нильс Кристен Сандтрёэн, министром по делам детей и семьи - Лене Вогслид и министром местного самоуправления - Хьерсти Стенсенг.В конце января Стёре подтвердил, что Партия центра приняла решение о своём выходе из коалиционного правительства страны из-за её несогласия с намерением Рабочей партии внедрить в норвежское законодательство директивы ЕС в области электроэнергетики. Газета VG отмечала, что в настоящее время восемь членов кабмина Норвегии представляют Партию центра, среди них - министр обороны Бьёрн Арильд Грам, министр юстиции и общественной безопасности Эмили Энгер Мель, министр финансов Трюгве Слагсвольд Ведум и другие. Согласно VG, восемь членов правительства от Партии центра покинут свои посты, а их место займут новые министры от Рабочей партии.

https://ria.ru/20241009/stoltenberg-1977280908.html

https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html

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норвегия, в мире, нато, евросоюз