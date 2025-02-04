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США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН
США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН - РИА Новости, 04.02.2025
США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН
Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T23:40:00+03:00
2025-02-04T23:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает."ООН не реализует свой потенциал. Если честно, ею управляют не очень хорошо. Они не делают свою работу", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, существует непропорциональное финансирование ООН, куда США вкладывают больше остальных.Указ, как заявил помощник президента США, передавая документ на подпись, касается "оценки американского участия в ЮНЕСКО, которая проявляла антиамериканскую предвзятость, и в целом призывает оценить американское участие и финансирование ООН".
https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, юнеско, сша, дональд трамп
В мире, ООН, ЮНЕСКО, США, Дональд Трамп
США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН
Трамп подписал указ о переоценке американского участия в ЮНЕСКО и ООН