https://ria.ru/20250204/ssha-1997400713.html

США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН

США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН - РИА Новости, 04.02.2025

США переоценят свое участие в ЮНЕСКО и ООН

Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T23:40:00+03:00

2025-02-04T23:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 4 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия Штатов в ООН, заявив, что организацией плохо управляют, свою работу она не делает."ООН не реализует свой потенциал. Если честно, ею управляют не очень хорошо. Они не делают свою работу", - сказал Трамп в Белом доме.По его словам, существует непропорциональное финансирование ООН, куда США вкладывают больше остальных.Указ, как заявил помощник президента США, передавая документ на подпись, касается "оценки американского участия в ЮНЕСКО, которая проявляла антиамериканскую предвзятость, и в целом призывает оценить американское участие и финансирование ООН".

https://ria.ru/20250204/tramp-1997398202.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, юнеско, сша, дональд трамп