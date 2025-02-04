https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997225272.html

Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки

Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 04.02.2025

Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки

Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" поддерживают огнем продвижение пехоты в районе... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T07:33:00+03:00

2025-02-04T07:33:00+03:00

2025-02-04T07:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962554_0:37:3070:1763_1920x0_80_0_0_aebb71f12d508d4a8fe591207d3d059c.jpg

КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 фев - РИА Новости. Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" поддерживают огнем продвижение пехоты в районе населенного пункта Серебрянка в Донбассе, уничтожая огнем пехоту ВСУ и укрепления в Серебрянском лесничестве, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Барон". "Контрбатарейная борьба в основном у нас, танки бывают, самоходки в основном, укрепрайоны бывают. Ну и по дотам можем работать, можем и по пехоте работать. Когда как. Какие цели к нам приходят", - рассказал "Барон". Собеседник агентства рассказал о большой активности украинских дронов на данном участке фронте. Российские военнослужащие противодействуют вражеским беспилотникам стрелковым огнем и противодронными средствами РЭБ. "Частенько так у нас, в день посменно все время так кружат и FPV (дроны-камикадзе - ред.), и "крыло" бывает, и разведчик. Обычно, как определяем, если там ребята начинают активно работать по ним, мы уже знаем о них", - подытожил командир орудия.

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донбасс, вооруженные силы украины, безопасность