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Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 04.02.2025
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07:33 04.02.2025
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Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки
Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки - РИА Новости, 04.02.2025
Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки
Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" поддерживают огнем продвижение пехоты в районе... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:33:00+03:00
2025-02-04T07:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 фев - РИА Новости. Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" поддерживают огнем продвижение пехоты в районе населенного пункта Серебрянка в Донбассе, уничтожая огнем пехоту ВСУ и укрепления в Серебрянском лесничестве, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Барон". "Контрбатарейная борьба в основном у нас, танки бывают, самоходки в основном, укрепрайоны бывают. Ну и по дотам можем работать, можем и по пехоте работать. Когда как. Какие цели к нам приходят", - рассказал "Барон". Собеседник агентства рассказал о большой активности украинских дронов на данном участке фронте. Российские военнослужащие противодействуют вражеским беспилотникам стрелковым огнем и противодронными средствами РЭБ. "Частенько так у нас, в день посменно все время так кружат и FPV (дроны-камикадзе - ред.), и "крыло" бывает, и разведчик. Обычно, как определяем, если там ребята начинают активно работать по ним, мы уже знаем о них", - подытожил командир орудия.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
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донбасс, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские "Гиацинты" уничтожают пехоту ВСУ в районе Серебрянки

Артиллеристы группs Запад уничтожили пехоту ВСУ в Серебрянском лесничестве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 4 фев - РИА Новости. Расчеты артиллерийских орудий "Гиацинт-Б" 25-й общевойсковой армии российской группировки войск "Запад" поддерживают огнем продвижение пехоты в районе населенного пункта Серебрянка в Донбассе, уничтожая огнем пехоту ВСУ и укрепления в Серебрянском лесничестве, сообщил РИА Новости командир орудия с позывным "Барон".
"Контрбатарейная борьба в основном у нас, танки бывают, самоходки в основном, укрепрайоны бывают. Ну и по дотам можем работать, можем и по пехоте работать. Когда как. Какие цели к нам приходят", - рассказал "Барон".
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Собеседник агентства рассказал о большой активности украинских дронов на данном участке фронте. Российские военнослужащие противодействуют вражеским беспилотникам стрелковым огнем и противодронными средствами РЭБ.
"Частенько так у нас, в день посменно все время так кружат и FPV (дроны-камикадзе - ред.), и "крыло" бывает, и разведчик. Обычно, как определяем, если там ребята начинают активно работать по ним, мы уже знаем о них", - подытожил командир орудия.
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