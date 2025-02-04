В Херсонской области уничтожили наблюдательный пункт ВСУ
Расчет БПЛА "Молния-2" уничтожил наблюдательный пункт ВСУ на левом берегу Днепра
Молния-2. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 4 фев - РИА Новости. Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Молния-2" арктической мотострелковой бригады группировки войск "Днепр" выявил и уничтожил наблюдательный пункт украинских войск на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Расчет ударного БПЛА "Молния-2" арктической мотострелковой бригады из состава группировки войск "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт противника на каховском направлении в Херсонской области", - сообщили в оборонном ведомстве.
В ходе очередного полета над правым берегом Днепра оператор БПЛА обнаружил наблюдательный пункт ВСУ, который был оборудован в заброшенном доме. Выполнив доразведку, координаты были немедленно переданы на командный пункт, где было принято решение уничтожить его ударным БПЛА. После запуска БПЛА "Молния-2" преодолел линию боевого соприкосновения, проходящую по руслу реки. Профессионально управляя беспилотником, оператор подлетел к цели, осуществил ее захват и уничтожение.
Расчеты всех типов беспилотных летательных аппаратов группировки войск "Днепр" без перерыва производят воздушную разведку над правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника и вскрывают огневые средства, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии, осуществляют наведение ударных дронов на цели противника.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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