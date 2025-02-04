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В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
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05:03 04.02.2025 (обновлено: 08:26 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/spetsoperatsiya-1997219389.html
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ
Артиллерия группировки "Запад" уничтожила в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ, пехоту и технику противника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:03:00+03:00
2025-02-04T08:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Артиллерия группировки "Запад" уничтожила в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ, пехоту и технику противника, сообщили в Минобороны."Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ДНР", — заявили в министерстве.Перед этим военнослужащие разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии с помощью разведывательных дронов выявили несколько позиций ВСУ и передали полученные данные артиллерии. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА при нанесении ударов в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" достигли 300 военнослужащих. Украина также лишилась бронетранспортера М113, семи пикапов и пяти орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.
https://ria.ru/20250202/ukraina-1996857963.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В ДНР уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: артиллерия группировки "Запад" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Мста-С" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 фев — РИА Новости. Артиллерия группировки "Запад" уничтожила в ДНР пункт управления беспилотниками ВСУ, пехоту и технику противника, сообщили в Минобороны.
"Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления БПЛА, бронетехнику и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в ДНР", — заявили в министерстве.
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Перед этим военнослужащие разведывательного батальона 144-й мотострелковой дивизии 20-й армии с помощью разведывательных дронов выявили несколько позиций ВСУ и передали полученные данные артиллерии.
Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА при нанесении ударов в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.
В понедельник в Минобороны сообщили, что за сутки потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Запад" достигли 300 военнослужащих. Украина также лишилась бронетранспортера М113, семи пикапов и пяти орудий полевой артиллерии. Кроме того, российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав" ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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