https://ria.ru/20250204/sovet-1997382680.html
В Кремле рассказали о работе по продвижению русского языка за рубежом
В Кремле рассказали о работе по продвижению русского языка за рубежом - РИА Новости, 04.02.2025
В Кремле рассказали о работе по продвижению русского языка за рубежом
Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России осенью представит главе государства предложения о... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:33:00+03:00
2025-02-04T19:33:00+03:00
2025-02-04T19:33:00+03:00
россия
елена ямпольская
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России осенью представит главе государства предложения о систематизации работы по продвижению русского языка за рубежом, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что соответствующие данные представила советник президента, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Елена Ямпольская. "Совместно с МИД осуществляется анализ деятельности российских организаций, занимающихся поддержкой и продвижением русского языка за рубежом. Предложения будут представлены главе государства осенью", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября представить предложения о систематизации работы по поддержке и продвижению русского языка за рубежом. Поручение было дано по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
https://ria.ru/20250204/egipet-1997226102.html
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россия, елена ямпольская, владимир путин, общество
Россия, Елена Ямпольская, Владимир Путин, Общество
В Кремле рассказали о работе по продвижению русского языка за рубежом
Совет по поддержке русского языка представит Путину идеи по его продвижению