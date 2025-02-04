https://ria.ru/20250204/soldaty-1997312217.html
Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана
Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 04.02.2025
Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана
Двое солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в больнице от ран, полученных в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:17:00+03:00
2025-02-04T14:17:00+03:00
2025-02-04T14:37:00+03:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
в мире
армия обороны израиля (цахал)
тель-авив
западный берег реки иордан
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Двое солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в больнице от ран, полученных в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник пресс-служба армии."Разрешено к публикации: старшина резерва Офер Юнг из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим" погиб в возрасте 39 лет во время оперативной деятельности… В инциденте, в котором погиб старший сержант запаса Юнг, также погиб еще один военнослужащий. Его имя пока не разрешено к публикации", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в районе КПП "Тайсир" на Западном берегу реки Иордан произошел теракт со стрельбой, в результате которого семеро солдат ЦАХАЛ получили ранения разной степени тяжести: двое получили критические ранения, двое получили ранения средней степени тяжести и еще трое - легкие ранениями. Террорист был нейтрализован ответным огнем бойцов ЦАХАЛ
https://ria.ru/20250122/izrail-1995051234.html
тель-авив
западный берег реки иордан
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4.7
96
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/