https://ria.ru/20250204/soldaty-1997312217.html

Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана

Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 04.02.2025

Двое израильских солдат погибли в при стрельбе на Западном берегу Иордана

Двое солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в больнице от ран, полученных в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:17:00+03:00

2025-02-04T14:17:00+03:00

2025-02-04T14:37:00+03:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

в мире

армия обороны израиля (цахал)

тель-авив

западный берег реки иордан

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Двое солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) скончались в больнице от ран, полученных в результате теракта на Западном берегу реки Иордан, сообщила во вторник пресс-служба армии."Разрешено к публикации: старшина резерва Офер Юнг из Тель-Авива, командир отделения 8211-го батальона бригады "Эфраим" погиб в возрасте 39 лет во время оперативной деятельности… В инциденте, в котором погиб старший сержант запаса Юнг, также погиб еще один военнослужащий. Его имя пока не разрешено к публикации", - говорится в сообщении.Ранее во вторник в районе КПП "Тайсир" на Западном берегу реки Иордан произошел теракт со стрельбой, в результате которого семеро солдат ЦАХАЛ получили ранения разной степени тяжести: двое получили критические ранения, двое получили ранения средней степени тяжести и еще трое - легкие ранениями. Террорист был нейтрализован ответным огнем бойцов ЦАХАЛ

https://ria.ru/20250122/izrail-1995051234.html

тель-авив

западный берег реки иордан

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