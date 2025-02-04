Рейтинг@Mail.ru
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:38 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sochinenie-1997383617.html
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение - РИА Новости, 04.02.2025
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение
В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:38:00+03:00
2025-02-04T19:38:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256646_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_cec07331186f19ea7ea3a4752d50538d.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Повторное написание пройдет для тех, кто получил "незачет" или не написал работу по уважительной причине. В ведомстве отметили, что итоговое сочинение является допуском к ГИА-11 и оценивается по системе "зачет" или "незачет". В написании сочинения примет участие 581 выпускник, а в задании по изложению — девять человек. Сочинение (изложение) будет проводиться в 60 пунктах проведения экзаменов, каждый из которых оборудован в соответствии с установленными требованиями. В ведомстве также добавили, что школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат "незачет" или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — девятого апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250204/mostransavto-1997378940.html
https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997375396.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577256646_374:0:3103:2047_1920x0_80_0_0_656c54bfcb35fce9feedb7edd8b5b5b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение

Повторное итоговое сочинение для почти 600 выпускников проведут в Подмосковье

© РИА Новости / Максим БогодвидУчащиеся пишут обязательное итоговое сочинение по литературе
Учащиеся пишут обязательное итоговое сочинение по литературе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Учащиеся пишут обязательное итоговое сочинение по литературе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Повторное написание пройдет для тех, кто получил "незачет" или не написал работу по уважительной причине.
Автобусы Мострансавто - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Пассажиропоток "Мострансавто" в Подмосковье вырос на 11 процентов
Вчера, 19:01
В ведомстве отметили, что итоговое сочинение является допуском к ГИА-11 и оценивается по системе "зачет" или "незачет".
В написании сочинения примет участие 581 выпускник, а в задании по изложению — девять человек. Сочинение (изложение) будет проводиться в 60 пунктах проведения экзаменов, каждый из которых оборудован в соответствии с установленными требованиями.
В ведомстве также добавили, что школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат "незачет" или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — девятого апреля 2025 года.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье
Вчера, 18:43
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала