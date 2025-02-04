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Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение - РИА Новости, 04.02.2025
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение
В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:38:00+03:00
2025-02-04T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. Повторное написание пройдет для тех, кто получил "незачет" или не написал работу по уважительной причине. В ведомстве отметили, что итоговое сочинение является допуском к ГИА-11 и оценивается по системе "зачет" или "незачет". В написании сочинения примет участие 581 выпускник, а в задании по изложению — девять человек. Сочинение (изложение) будет проводиться в 60 пунктах проведения экзаменов, каждый из которых оборудован в соответствии с установленными требованиями. В ведомстве также добавили, что школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат "незачет" или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — девятого апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250204/mostransavto-1997378940.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Почти 600 выпускников подмосковных школ повторно напишут итоговое сочинение
Повторное итоговое сочинение для почти 600 выпускников проведут в Подмосковье
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Подмосковье почти 600 выпускников школ повторно напишут итоговое сочинение (изложение) 5 февраля, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Повторное написание пройдет для тех, кто получил "незачет" или не написал работу по уважительной причине.
В ведомстве отметили, что итоговое сочинение является допуском к ГИА-11 и оценивается по системе "зачет" или "незачет".
В написании сочинения примет участие 581 выпускник, а в задании по изложению — девять человек. Сочинение (изложение) будет проводиться в 60 пунктах проведения экзаменов, каждый из которых оборудован в соответствии с установленными требованиями.
В ведомстве также добавили, что школьники получат результаты своих работ не позднее 17 февраля. Для тех выпускников, которые получат "незачет" или по уважительной причине не смогут написать работу, будет предоставлен резервный день — девятого апреля 2025 года.