https://ria.ru/20250204/snegopad-1997349331.html
Последствия снегопада устраняют в Ростове-на-Дону
Последствия снегопада устраняют в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 04.02.2025
Последствия снегопада устраняют в Ростове-на-Дону
Коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада в Ростове-на-Дону, в течение дня в уборке было задействовано 170 спецмашин и около 700 дворников,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:39:00+03:00
2025-02-04T16:39:00+03:00
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада в Ростове-на-Дону, в течение дня в уборке было задействовано 170 спецмашин и около 700 дворников, сообщает администрация города. Ночью в Ростове выпал снег. К утру высота снежного покрова в городе составила 20 сантиметров. Коммунальные службы были заблаговременно переведены в режим повышенной готовности и своевременно приступили к работам. "Сегодня в течение дня в уборке снега и обработке противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров в Ростове было задействовано 170 машин и около 700 дворников на муниципальных территориях. Благодаря этому ситуация на дорогах и улицах быстро нормализовалась", - говорится в сообщении. Между тем, врио главы администрации города Александр Скрябин отметил, что были выявлены отдельные факты неудовлетворительной работы управляющих компаний по уборке дворовых территорий. "Поручил городским службам оперативно реагировать на обращения граждан, ресурсоснабжающим организациям оперативно устранять аварийные ситуации, УК и ТСЖ усилить работу по уборке внутридворовых территорий", - приводятся в сообщении его слова. Кроме того, как подчеркнул Скрябин, необходимо продолжать работу по ликвидации последствий снегопада на социальных объектах и на участках, требующих дополнительного внимания, особенно в микрорайоне Суворовском. Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада.
https://ria.ru/20241216/rostov-1989421164.html
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ростов-на-дону, ростов, александр скрябин
Ростовская область , Ростов-на-Дону, Ростов, Александр Скрябин
Последствия снегопада устраняют в Ростове-на-Дону
Коммунальные службы Ростова-на-Дону устраняют последствия ночного снегопада
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Коммунальные службы устраняют последствия ночного снегопада в Ростове-на-Дону, в течение дня в уборке было задействовано 170 спецмашин и около 700 дворников, сообщает администрация города.
Ночью в Ростове
выпал снег. К утру высота снежного покрова в городе составила 20 сантиметров. Коммунальные службы были заблаговременно переведены в режим повышенной готовности и своевременно приступили к работам.
"Сегодня в течение дня в уборке снега и обработке противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров в Ростове было задействовано 170 машин и около 700 дворников на муниципальных территориях. Благодаря этому ситуация на дорогах и улицах быстро нормализовалась", - говорится в сообщении.
Между тем, врио главы администрации города Александр Скрябин
отметил, что были выявлены отдельные факты неудовлетворительной работы управляющих компаний по уборке дворовых территорий. "Поручил городским службам оперативно реагировать на обращения граждан, ресурсоснабжающим организациям оперативно устранять аварийные ситуации, УК и ТСЖ
усилить работу по уборке внутридворовых территорий", - приводятся в сообщении его слова.
Кроме того, как подчеркнул Скрябин, необходимо продолжать работу по ликвидации последствий снегопада на социальных объектах и на участках, требующих дополнительного внимания, особенно в микрорайоне Суворовском.
Работы будут продолжаться до полной ликвидации последствий снегопада.