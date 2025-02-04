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Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!" - РИА Новости, 04.02.2025
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Смоленская область
 
19:10 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/smolensk-1997379981.html
Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!"
Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!" - РИА Новости, 04.02.2025
Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!"
Смоленск стал первым городом в России, который принял всероссийскую акцию Российской академии образования (РАО) "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!" и... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:10:00+03:00
2025-02-04T19:10:00+03:00
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василий анохин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Смоленск стал первым городом в России, который принял всероссийскую акцию Российской академии образования (РАО) "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!" и передвижную выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. "Эту уникальную экспозицию работ из Международного собрания детских рисунков РАО открыли сегодня в Смоленском государственном институте искусств вместе с президентом академии Ольгой Юрьевной Васильевой", – написал Анохин в своем телеграм-канале. По его словам, на выставке представлено 56 работ, "отражающих детский взгляд на тяжелый путь нашего народа к Победе и ее героев. Там можно увидеть рисунки детей, которые были свидетелями войны и пережили все ее тяготы, творчество маленьких и юных художников последующих поколений, а также современных ребят". Анохин уточнил, что во время работы экспозиции в Смоленске на базе СГИИ будут проходить исторические лекции и мастер-классы по разным видам искусств. Запланированные мероприятия в ближайшие дни организованно посетят более 2 тысяч школьников и студентов. Он выразил уверенность, что участие в акции вдохновит ребят на изучение истории Великой Отечественной войны и укрепит чувство сопричастности к судьбе России. "От нашего города-героя – форпоста русских земель, где стартовала всероссийская просветительская акция, мы подарили ей памятный знак, который будет путешествовать по стране вместе с экспозицией", – написал Анохин. И добавил, что после Смоленска передвижная выставка побывает еще в 13 городах и завершит свою работу в Москве. "Призываю смолян посетить передвижную выставку в СГИИ. Она открыта для всех желающих и будет работать у нас до 8 февраля включительно. Благодарю Ольгу Юрьевну (Васильеву – ред.) за выбор Смоленска для старта масштабной акции!" – заключил губернатор.
https://ria.ru/20250124/predprinimateli-1995287817.html
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смоленск, россия, смоленская область, василий анохин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Смоленская область, Смоленск, Россия, Смоленская область, Василий Анохин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Смоленск принял акцию "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!"

В Смоленске стартовала акция "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!"

© РИА Новости / Олег Минеев | Перейти в медиабанкСмоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Олег Минеев
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Смоленск. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Смоленск стал первым городом в России, который принял всероссийскую акцию Российской академии образования (РАО) "Мы – наследники Победы! Помним, гордимся!" и передвижную выставку детских рисунков о Великой Отечественной войне, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
"Эту уникальную экспозицию работ из Международного собрания детских рисунков РАО открыли сегодня в Смоленском государственном институте искусств вместе с президентом академии Ольгой Юрьевной Васильевой", – написал Анохин в своем телеграм-канале.
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По его словам, на выставке представлено 56 работ, "отражающих детский взгляд на тяжелый путь нашего народа к Победе и ее героев. Там можно увидеть рисунки детей, которые были свидетелями войны и пережили все ее тяготы, творчество маленьких и юных художников последующих поколений, а также современных ребят".
Анохин уточнил, что во время работы экспозиции в Смоленске на базе СГИИ будут проходить исторические лекции и мастер-классы по разным видам искусств. Запланированные мероприятия в ближайшие дни организованно посетят более 2 тысяч школьников и студентов. Он выразил уверенность, что участие в акции вдохновит ребят на изучение истории Великой Отечественной войны и укрепит чувство сопричастности к судьбе России.
"От нашего города-героя – форпоста русских земель, где стартовала всероссийская просветительская акция, мы подарили ей памятный знак, который будет путешествовать по стране вместе с экспозицией", – написал Анохин.
И добавил, что после Смоленска передвижная выставка побывает еще в 13 городах и завершит свою работу в Москве.
"Призываю смолян посетить передвижную выставку в СГИИ. Она открыта для всех желающих и будет работать у нас до 8 февраля включительно. Благодарю Ольгу Юрьевну (Васильеву – ред.) за выбор Смоленска для старта масштабной акции!" – заключил губернатор.
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Смоленская областьСмоленскРоссияСмоленская областьВасилий Анохин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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