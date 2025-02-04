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В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
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17:47 04.02.2025 (обновлено: 19:45 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/skandal-1997364245.html
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ - РИА Новости, 04.02.2025
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ
В США назревает скандал, связанный с миллиардной помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил телеканал RT со ссылкой на... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:47:00+03:00
2025-02-04T19:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В США назревает скандал, связанный с миллиардной помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил телеканал RT со ссылкой на собственное исследование."У них (США. — Прим. ред.) нет таких денег. Они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова все сбросить на Европу. Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги", — цитирует издание главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева.При этом, как отмечает эксперт, со временем темпы финансирования Киева Вашингтоном замедлились, за чем последовала критика со стороны Владимира Зеленского."Зеленский кричал в адрес США, в том числе USAID: "Вы даете мало, вы даете медленно". Американцы действительно стали затягивать и выдавать Киеву по минимуму помощь в расчете на то, что тем хватит закрыть минимальные оперативные потребности. Чтобы мало что оставалось в заначке, что можно было сразу разворовать, ведь придется сначала заткнуть какие-то дыры этими деньгами", — рассказал Васильев.Накануне американский президент Дональд Трамп раскритиковал политику предшественника Джо Байдена, заявив, что тот "попросту раздавал средства" налогоплательщиков. По его оценке, на помощь Украине было потрачено почти 300 миллиардов долларов.По данным Reuters, администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений. По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250204/konflikt-1997344697.html
https://ria.ru/20250204/ukraine-1997329838.html
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сша, украина, европа, владимир зеленский, владимир васильев, дональд трамп, агентство по международному развитию сша, нато, в мире
США, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Владимир Васильев, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США, НАТО, В мире
В США назревает скандал из-за потерявшихся на Украине миллиардов, пишут СМИ

RT: в США назревает скандал из-за потерянных на Украине миллиардов

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. В США назревает скандал, связанный с миллиардной помощью Украине по линии Агентства США по международному развитию (USAID), сообщил телеканал RT со ссылкой на собственное исследование.
"У них (США. — Прим. ред.) нет таких денег. Они пытаются пристегнуть российские средства, которые были заморожены, но все эти деньги в Европе. США пытаются снова все сбросить на Европу. Отсюда и все проблемы: пока шла борьба за победу, было хорошо. А когда стало ясно, что победы не будет, тогда и начался разговор, на что идут деньги", — цитирует издание главного научного сотрудника Института США и Канады РАН Владимира Васильева.
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При этом, как отмечает эксперт, со временем темпы финансирования Киева Вашингтоном замедлились, за чем последовала критика со стороны Владимира Зеленского.
"Зеленский кричал в адрес США, в том числе USAID: "Вы даете мало, вы даете медленно". Американцы действительно стали затягивать и выдавать Киеву по минимуму помощь в расчете на то, что тем хватит закрыть минимальные оперативные потребности. Чтобы мало что оставалось в заначке, что можно было сразу разворовать, ведь придется сначала заткнуть какие-то дыры этими деньгами", — рассказал Васильев.
Накануне американский президент Дональд Трамп раскритиковал политику предшественника Джо Байдена, заявив, что тот "попросту раздавал средства" налогоплательщиков. По его оценке, на помощь Украине было потрачено почти 300 миллиардов долларов.
По данным Reuters, администрация США не знала точные объемы поставленных Украине вооружений. По данным агентства, путаница происходила в том числе из-за того, что в разных подразделениях Пентагона и ВС США были разные определения того, что можно считать уже поставленным вооружением.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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СШАУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийВладимир ВасильевДональд ТрампАгентство по международному развитию СШАНАТОВ мире
 
 
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