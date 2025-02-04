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Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса - РИА Новости, 04.02.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
20:27 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/sitnikov-1997389437.html
Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса
Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса - РИА Новости, 04.02.2025
Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса
Губернатор Костромской области Сергей Ситников во время посещения кардиологического корпуса областной больницы подчеркнул, что проведенная реконструкция здания... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:27:00+03:00
2025-02-04T20:27:00+03:00
костромская область
костромская область
сергей ситников
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КОСТРОМА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников во время посещения кардиологического корпуса областной больницы подчеркнул, что проведенная реконструкция здания стала новым шагом в развитии региональной кардиологии, сообщает областная администрация. Сообщается, что современный этап развития системы оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области начался в 2014 году. По инициативе Ситникова в областной клинической больнице был создан региональный сосудистый центр, внедрены первые виды высокотехнологичных операций по спасению пациентов с поражениями сердца и головного мозга. "Очередным шагом развития системы помощи кардиологическим больным стало расширение площадей регионального сосудистого центра. На реконструкцию кардиологического корпуса из областного бюджета направили более 166 миллионов рублей, еще порядка 37 миллионов рублей - средства медучреждения", - говорится в сообщении. Во вторник в ходе рабочей поездки в учреждение Ситникову доложили о результатах реализации проекта. Главный врач костромской областной клинической больницы Владимир Храмов сообщил, что на новых площадях открыты обновленная палата реанимации и интенсивной терапии, палаты отделения кардиологии, новая рентген-операционная, оснащенная вторым современным ангиографом для выполнения малоинвазивных операций на сосудах сердца. В целом, в отделении кардиологии регионального сосудистого центра ежегодно проходят лечение около 2 тысяч пациентов. Ежедневно требуется проведение более десяти вмешательств с использованием ангиографа. Как отметили врачи на встрече с губернатором, новые мощности позволят увеличить возможности по лечению пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением сердечного ритма, число операций по установке кардиостимуляторов. Значительно расширится оказание плановой помощи. "Это новый шаг в областной кардиологии, кардиохирургии. Если до сегодняшнего дня основной упор делался на оперативное вмешательство, когда стоял вопрос либо жизни, либо смерти пациента, то новые возможности позволят перейти к абсолюту плановых мероприятий со своевременной подготовкой для больных, для которых это вопрос качества жизни", - отметил Ситников. В числе дальнейших задач по развитию системы помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями глава региона отметил приближение высококвалифицированной помощи кардиологического профиля к жителям северо-востока области, развитие направления в Шарьинской окружной больнице.
https://ria.ru/20250128/slovar-1995971911.html
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костромская область, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Сергей Ситников
Костромской губернатор оценил реконструкцию кардиологического корпуса

Костромской губернатор Ситников оценил реконструкцию кардиологического корпуса

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Костромской области Сергей Ситников
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников . Архивное фото
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КОСТРОМА, 4 фев – РИА Новости. Губернатор Костромской области Сергей Ситников во время посещения кардиологического корпуса областной больницы подчеркнул, что проведенная реконструкция здания стала новым шагом в развитии региональной кардиологии, сообщает областная администрация.
Сообщается, что современный этап развития системы оказания помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Костромской области начался в 2014 году. По инициативе Ситникова в областной клинической больнице был создан региональный сосудистый центр, внедрены первые виды высокотехнологичных операций по спасению пациентов с поражениями сердца и головного мозга.
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"Очередным шагом развития системы помощи кардиологическим больным стало расширение площадей регионального сосудистого центра. На реконструкцию кардиологического корпуса из областного бюджета направили более 166 миллионов рублей, еще порядка 37 миллионов рублей - средства медучреждения", - говорится в сообщении.
Во вторник в ходе рабочей поездки в учреждение Ситникову доложили о результатах реализации проекта. Главный врач костромской областной клинической больницы Владимир Храмов сообщил, что на новых площадях открыты обновленная палата реанимации и интенсивной терапии, палаты отделения кардиологии, новая рентген-операционная, оснащенная вторым современным ангиографом для выполнения малоинвазивных операций на сосудах сердца.
В целом, в отделении кардиологии регионального сосудистого центра ежегодно проходят лечение около 2 тысяч пациентов. Ежедневно требуется проведение более десяти вмешательств с использованием ангиографа. Как отметили врачи на встрече с губернатором, новые мощности позволят увеличить возможности по лечению пациентов с острым коронарным синдромом, нарушением сердечного ритма, число операций по установке кардиостимуляторов. Значительно расширится оказание плановой помощи.
"Это новый шаг в областной кардиологии, кардиохирургии. Если до сегодняшнего дня основной упор делался на оперативное вмешательство, когда стоял вопрос либо жизни, либо смерти пациента, то новые возможности позволят перейти к абсолюту плановых мероприятий со своевременной подготовкой для больных, для которых это вопрос качества жизни", - отметил Ситников.
В числе дальнейших задач по развитию системы помощи больным с сердечно-сосудистыми патологиями глава региона отметил приближение высококвалифицированной помощи кардиологического профиля к жителям северо-востока области, развитие направления в Шарьинской окружной больнице.
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Костромская областьКостромская областьСергей Ситников
 
 
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