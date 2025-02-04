https://ria.ru/20250204/sijjarto-1997312616.html

Сийярто обвинил ЕС в экономических проблемах Европы

Сийярто обвинил ЕС в экономических проблемах Европы - РИА Новости, 04.02.2025

Сийярто обвинил ЕС в экономических проблемах Европы

"Мудрые" действия Брюсселя и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в частности, изоляция от России и Китая и ухудшение взаимоотношений с республиканской... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:20:00+03:00

2025-02-04T14:20:00+03:00

2025-02-04T14:20:00+03:00

венгрия

европа

восток

петер сийярто

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 4 фев - РИА Новости. "Мудрые" действия Брюсселя и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в частности, изоляция от России и Китая и ухудшение взаимоотношений с республиканской администрацией США привели к экономическим проблемам в Европе, лучше было бы вернуть полномочия странам-членам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Поскольку в последние годы Брюссель стал причиной экономических проблем Европы, было бы лучше всего, если бы странам-членам вернули их экономические полномочия. Пример Венгрии является доказательством того, что это будет правильное решение", - написал Сийярто в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он напомнил, что за время руководства Еврокомиссией Урсулой фон дер Ляйен Евросоюз "изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики", неоднократно отрицательно высказывался о новом президенте США Дональде Трампе и вводил тарифы на китайские электромобили, назвав это "мудрыми" шагами", вследствие которых "конкурентоспособность Европы упала до давно не виданной глубины". "А вот венгерская стратегия работает... Ведь благодаря стратегии экономической нейтральности мы установили инвестиционные рекорды, занятость находится на рекордно высоком уровне и мы смогли заключить соглашения о защите инвестиций с 12 странами, а ЕС - ни с одной", - отметил Сийярто. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировая экономика в результате самоубийственной политики Запада, к которой относятся и санкции, рискует разделиться на западный и восточный блоки, Венгрия не хочет принадлежать ни к одному, сохраняя при этом тесные экономические связи с обоими. По его словам, Венгрия в условиях падения конкурентоспособности Запада хочет найти для себя собственную экономическую модель, составленную из наиболее приемлемых для нее мировых образцов, не заимствуя напрямую восточные методы, но и не замыкаясь на блоки. Глава венгерского МИД Петер Сийярто ранее неоднократно заявлял, что Будапешт не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между странами Востока и Запада и считает, что во избежание экономического краха Европе следует развивать сотрудничество с Азией в текущей геополитической ситуации. Двигателем крупных экономических изменений в мире, по его словам, стали страны Востока. Орбан ранее также заявлял, что пятисотлетняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. По его словам, либеральный мировой порядок закончился, от перемен выиграют те страны, кто умеет выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.*Деятельность Meta (Instagram и Facebook) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250203/orban-1997171222.html

https://ria.ru/20250204/evropa-1997279084.html

https://ria.ru/20241007/evropa-1976811661.html

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венгрия, европа, восток, петер сийярто, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире