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Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ бойцами "Центра" - РИА Новости, 04.02.2025
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14:23 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/shturm-1997313072.html
Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ бойцами "Центра"
Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ бойцами "Центра" - РИА Новости, 04.02.2025
Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ бойцами "Центра"
Минобороны РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском (покровском) направлении. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T14:23:00+03:00
2025-02-04T14:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА/ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском (покровском) направлении. Сообщается, что штурм осуществляли бойцы батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады, операторы БПЛА обеспечивали поддержку и наблюдение за противником. "После выявления и уничтожения основных огневых точек штурмовики "двойками" зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи. После чего закрепились и продолжили дальнейшее продвижение", - говорится в сообщении.
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Кадры штурма опорного пункта ВСУ от первого лица на Красноармейском направлении
Штурм от первого лица: Отважные захватили очередной опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении Наступательные действия штурмовиков батальона «Атлант» 35-й гвардейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» сопровождали операторы беспилотных летательных аппаратов. После выявления и уничтожения основных огневых точек противника штурмовики «двойками» зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи. После чего закрепились и продолжили наступление в своей зоне ответственности.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало кадры штурма опорного пункта ВСУ бойцами "Центра"

МО показало штурм бойцами "Центра" опорника ВСУ на Красноармейском направлении

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МОСКВА/ЛУГАНСК, 4 фев - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры штурма опорного пункта ВСУ военнослужащими группировки войск "Центр" на красноармейском (покровском) направлении.
Сообщается, что штурм осуществляли бойцы батальона "Атлант" 35-й гвардейской мотострелковой бригады, операторы БПЛА обеспечивали поддержку и наблюдение за противником.
"После выявления и уничтожения основных огневых точек штурмовики "двойками" зашли в лесополосу, где располагался опорный пункт ВСУ. Прикрывая друг друга, российские военнослужащие уничтожили превосходящие силы противника, зачистив блиндажи. После чего закрепились и продолжили дальнейшее продвижение", - говорится в сообщении.
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