https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997310777.html

Ученика, которого ранили ножом в гимназии в Екатеринбурга, отпустили домой

Ученика, которого ранили ножом в гимназии в Екатеринбурга, отпустили домой - РИА Новости, 04.02.2025

Ученика, которого ранили ножом в гимназии в Екатеринбурга, отпустили домой

Школьника, которого ранили ножом в гимназии Екатеринбурга, отпустили домой, за ним будут наблюдать врачи по месту жительства, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:11:00+03:00

2025-02-04T14:11:00+03:00

2025-02-04T14:11:00+03:00

россия

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Школьника, которого ранили ножом в гимназии Екатеринбурга, отпустили домой, за ним будут наблюдать врачи по месту жительства, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. "Школьник, получивший ножевое ранение, осмотрен специалистами в приемном отделении больницы и отправлен домой под наблюдение специалистов по месту жительства", – сказал собеседник агентства. По данным региональной прокуратуры, днем во вторник между двумя семиклассниками гимназии №205 произошел конфликт, в результате чего ребенок достал острый предмет и ударил им одноклассника в область лопатки, причинив колото-резаную рану. Пострадавший госпитализирован в больницу №9, его состояние оценивалось как удовлетворительное. По информации региональных управлений МВД и СК, драка между 13-летними подростками произошла из-за оскорблений, а когда потерпевший увидел в руках у оппонента "кнопочный колюще-режущий предмет", попытался убежать, но не успел. Оба гимназиста, равно как и их семьи, на учетах в полиции не состояли. Как ранее добавляли местные власти, подростку ранили спину ножом, однако серьезных травм, к счастью, он не получил. Рамка металлодетектора на входе в гимназию стояла и работала, правоохранители проверили ЧОП, но не нашли нарушений, заявляли также в горадминистрации.

https://ria.ru/20250203/omsk-1996961822.html

https://ria.ru/20250201/bashkirija-1996771120.html

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россия, екатеринбург, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)