https://ria.ru/20250204/serbiya-1997313849.html

Сербская NIS запросила у США отсрочку санкций

Сербская NIS запросила у США отсрочку санкций - РИА Новости, 04.02.2025

Сербская NIS запросила у США отсрочку санкций

Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") направила в Управление по контролю над иностранными... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:26:00+03:00

2025-02-04T14:26:00+03:00

2025-02-04T14:26:00+03:00

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БЕЛГРАД, 4 фев – РИА Новости. Российско-сербская "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS, 56,15% принадлежат "Газпром нефти" и "Газпрому") направила в Управление по контролю над иностранными активами США просьбу об отсрочке санкций на 90 дней, правительства Сербии и Венгрии поддержали запрос, сообщила во вторник пресс-служба сербского кабмина. "Министерство горного дела и энергетики сообщило сегодня, что NIS направил официальный запрос на отсрочку санкций OFAC... Запрос, который поддержали правительства Сербии и Венгрии, относится к получению общих или отдельных лицензий, который бы сделали возможной работу NIS, пока идет поиск приемлемого решения для структуры собственности и управления... С учетом значения NIS для сербской и региональной экономики, срочно запрашиваем OFAC рассмотреть помощь в виде отсрочки санкций на минимум 90 дней", - говорится в сообщении пресс-службы сербского правительства. Ранее США ввели санкции против NIS. Они требуют полного выхода российских структур из владения компанией. В 2022 году "Газпром нефть", которая участвовала в 2008 году в приватизации крупнейшей нефтяной компании западных Балкан, снизила долю в сербской NIS до 50%, Газпром получил 6,15%. Как пояснил президент Сербии Александр Вучич, план выхода российской стороны должен быть одобрен США, а на все операции было отведено 45 дней до 25 февраля включительно. При этом, по словам Вучича, была предоставлена возможность продлить до середины марта финансовые операции по выкупу доли. Он заявил, что власти страны готовы выкупить долю в NIS за около 700 миллионов евро, но попытаются избежать такого пути. "Нефтяная индустрия Сербии" ранее выпустила заявление, что ее работа продолжается беспрепятственно, АЗС бесперебойно снабжаются нефтепродуктами. В 2020 году Вучич запустил проект "Глубокая переработка" на НПЗ "Нефтяной индустрия Сербии" в Панчево под Белградом. Руководство Сербии и Венгрии подтверждало планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на НПЗ NIS в Панчево. "Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает свыше 10 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет 400 АЗС, НПЗ Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг" - ТЭС Панчево. Крупнейшие акционеры - "Газпром нефть" и Газпром (56,15%) и Сербия (29,87%).

https://ria.ru/20250111/gaz-1993260035.html

https://ria.ru/20250126/belgrad-1995554899.html

https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html

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в мире, сербия, нефтяная индустрия сербии, экономика, энергетика, газпром, александр вучич, сша, россия