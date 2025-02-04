Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау."Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта", — говорится в сообщении.Согласно документу:Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа воздушного судна и наземных служб: в 5:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".Как подчеркнули в ведомстве, отчет по результатам расследования катастрофы — предварительный, информация может уточняться и дополняться. Для определения повреждений борта, вызванных посторонними объектами, будут проведены новые экспертизы. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.Кроме того, министерство рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы, где наблюдается потеря сигнала "Системы глобального позиционирования" (GPS).Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20250203/azal-1996988732.html
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4.7
96
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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау
Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром.
в мире, грозный, россия, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, казахстан
В мире, Грозный, Россия, Актау, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Казахстан
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау.
"Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта", — говорится в сообщении.
авиадиспетчеры говорили о плане "Ковер" в Грозном перед крушением самолета AZAL;
экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, а также о дефиците кислорода в салоне, предполагал взрыв кислородного баллона;
перед падением борт хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты;
первоначальный осмотр фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления;
схожие повреждения обнаружили на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;
гидравлические системы и электропроводка управления привода стабилизатора были повреждены до столкновения самолета с землей, вероятно, из-за "внешних объектов";
регистратор полетных данных находился в поврежденном, но рабочем состоянии, данные извлекли без замечаний.
Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа воздушного судна и наземных служб: в 5:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".
Как подчеркнули в ведомстве, отчет по результатам расследования катастрофы — предварительный, информация может уточняться и дополняться. Для определения повреждений борта, вызванных посторонними объектами, будут проведены новые экспертизы. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.
Кроме того, министерство рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы, где наблюдается потеря сигнала "Системы глобального позиционирования" (GPS).
Крушение самолета AZAL
Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.
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