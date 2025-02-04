https://ria.ru/20250204/samolet-1997373854.html

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:36:00+03:00

2025-02-04T18:36:00+03:00

2025-02-04T20:54:00+03:00

в мире

грозный

россия

актау

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

казахстан

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АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау."Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта", — говорится в сообщении.Согласно документу:Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа воздушного судна и наземных служб: в 5:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".Как подчеркнули в ведомстве, отчет по результатам расследования катастрофы — предварительный, информация может уточняться и дополняться. Для определения повреждений борта, вызванных посторонними объектами, будут проведены новые экспертизы. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.Кроме того, министерство рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы, где наблюдается потеря сигнала "Системы глобального позиционирования" (GPS).Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://ria.ru/20250203/azal-1996988732.html

грозный

россия

актау

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром. 2025-02-04T18:36 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, грозный, россия, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, казахстан