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Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
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18:36 04.02.2025 (обновлено: 20:54 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/samolet-1997373854.html
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау
Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:36:00+03:00
2025-02-04T20:54:00+03:00
в мире
грозный
россия
актау
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
крушение рейса баку — грозный
казахстан
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АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау."Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта", — говорится в сообщении.Согласно документу:Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа воздушного судна и наземных служб: в 5:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".Как подчеркнули в ведомстве, отчет по результатам расследования катастрофы — предварительный, информация может уточняться и дополняться. Для определения повреждений борта, вызванных посторонними объектами, будут проведены новые экспертизы. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.Кроме того, министерство рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы, где наблюдается потеря сигнала "Системы глобального позиционирования" (GPS).Крушение самолета AZALСамолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://ria.ru/20250203/azal-1996988732.html
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Кадры спасателей МЧС Казахстана после крушения самолета в Актау
Первые кадры, снятые спасателями МЧС Казахстана сразу после крушения самолета в Актау.В ролике - начало тушения пожара, снятое от первого лица, есть несколько кадров из салона. Видно, что часть его была практически не затронута пожаром.
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в мире, грозный, россия, актау, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный, казахстан
В мире, Грозный, Россия, Актау, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Крушение рейса Баку — Грозный, Казахстан

Казахстан опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкКрушение самолета в Актау
Крушение самолета в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Крушение самолета в Актау. Архивное фото
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АСТАНА, 4 фев — РИА Новости. Минтранс Казахстана опубликовал предварительный отчет по расследованию крушения самолета компании AZAL недалеко от города Актау.
"Предварительный отчет по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines размещен в открытом доступе на официальном сайте Министерства транспорта", — говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Согласно документу:
  • авиадиспетчеры говорили о плане "Ковер" в Грозном перед крушением самолета AZAL;
  • экипаж сообщал о сильном ударе и взрыве в районе задних кресел, а также о дефиците кислорода в салоне, предполагал взрыв кислородного баллона;
  • перед падением борт хаотично менял траекторию полета, наблюдались резкий набор и снижение высоты;
  • первоначальный осмотр фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления;
  • схожие повреждения обнаружили на левом двигателе и левом крыле, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна;
  • гидравлические системы и электропроводка управления привода стабилизатора были повреждены до столкновения самолета с землей, вероятно, из-за "внешних объектов";
  • регистратор полетных данных находился в поврежденном, но рабочем состоянии, данные извлекли без замечаний.
Минтранс Казахстана также опубликовал фрагменты переговоров экипажа воздушного судна и наземных служб: в 5:20 звучит сообщение "Самолет теряет управление".
Как подчеркнули в ведомстве, отчет по результатам расследования катастрофы — предварительный, информация может уточняться и дополняться. Для определения повреждений борта, вызванных посторонними объектами, будут проведены новые экспертизы. Окончательный отчет подготовят после завершения работ.
Кроме того, министерство рекомендовало авиационным властям оценить риски полетов в регионы, где наблюдается потеря сигнала "Системы глобального позиционирования" (GPS).

Крушение самолета AZAL

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. На борту находились пять членов экипажа и 62 пассажира, среди которых 16 россиян, включая 11-летнюю девочку, 37 граждан Азербайджана, шесть — Казахстана, три — Киргизии.
По данным казахстанского Минздрава, выжили 29 человек. Девятерых пострадавших россиян спецбортом МЧС доставили на лечение в московские больницы.
Как сообщили РИА Новости в департаменте чрезвычайных ситуаций Мангистауской области, специалисты опознали тела десяти погибших, среди них — трое россиян.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
В миреГрозныйРоссияАктауМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Крушение рейса Баку — ГрозныйКазахстан
 
 
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