https://ria.ru/20250204/rozhdenie--1997327346.html

Более 1,2 млрд рублей выделили в Подмосковье на выплаты за рождение ребенка

Более 1,2 млрд рублей выделили в Подмосковье на выплаты за рождение ребенка - РИА Новости, 04.02.2025

Более 1,2 млрд рублей выделили в Подмосковье на выплаты за рождение ребенка

Родители в Подмосковье могут рассчитывать на выплату в размере 20 тысяч рублей после регистрации рождения ребенка. На данную меру поддержки регионом выделено... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:19:00+03:00

2025-02-04T15:19:00+03:00

2025-02-04T15:19:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Родители в Подмосковье могут рассчитывать на выплату в размере 20 тысяч рублей после регистрации рождения ребенка. На данную меру поддержки регионом выделено более 1,2 миллиарда рублей, сообщил 360.ru.Как отметила вице-губернатор области Людмила Болатаева, в январе соответствующую выплату уже передали родителям почти 5 тысяч детей. Удобство заключается в том, что при оформлении первых документов непосредственно в роддоме можно одновременно подать заявление на получение средств."В прошлом году такую поддержку получили родители более 60 тысяч малышей", – добавила Болатаева.По данным минсоцразвития Московской области, жители любого региона России вправе зарегистрировать рождение ребенка в Подмосковье и претендовать на выплату 20 тысяч рублей, даже если роды проходили вне медучреждения региона. Для этого необходимо воспользоваться сервисом "Рождение" на портале госуслуг.

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье)