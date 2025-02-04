https://ria.ru/20250204/rossija-1997246967.html

Касаткин: Россия доводит до Латвии факты нарушения прав русскоязычных

Касаткин: Россия доводит до Латвии факты нарушения прав русскоязычных - РИА Новости, 04.02.2025

Касаткин: Россия доводит до Латвии факты нарушения прав русскоязычных

Россия регулярно доводит до латвийской стороны факты нарушения прав русскоязычного населения, но не получает должного внимания и реакции со стороны Риги, заявил РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:10:00+03:00

2025-02-04T10:10:00+03:00

2025-02-04T10:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия регулярно доводит до латвийской стороны факты нарушения прав русскоязычного населения, но не получает должного внимания и реакции со стороны Риги, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах РФ в Латвии Дмитрий Касаткин. В декабре прошлого года официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Россия заявила досудебные претензии Латвии, Литве и Эстонии из-за дискриминации русских в этих странах. "Все подобные факты подробно фиксируются и на регулярной основе доводятся до сведения латвийской стороны, однако, к сожалению, не получают должного внимания и реакции со стороны официальной Риги. Как известно, после досудебной стадии процедура разрешения разногласий осуществляется в Международном суде ООН, однако не хотелось бы доводить дело до этой крайней меры", - сказал Касаткин, комментируя досудебные претензии Латвии из-за дискриминации русских. Он напомнил, что досудебные претензии Риге были выдвинуты по дипломатическим каналам в связи с несоблюдением латвийскими властями Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Поводом для этого стали целенаправленные многолетние и систематические нарушения прав русскоязычного населения республики, включая ущемление прав "неграждан", преследование активистов нашей диаспоры, введение запрета на получение образования на русском языке и его вытеснение из всех сфер общественной жизни, отметил дипломат. "К вопиющим примерам нарушения прав человека можно отнести и реализацию дискриминационного миграционного законодательства, в результате которого депортациям подвергаются держатели отечественных паспортов, ликвидацию российско-советского мемориального наследия, восхваление и героизацию нацистских преступников и так далее", - заключил Касаткин. Читайте полный текст интервью Дмитрия Касаткина >>

https://ria.ru/20250201/pribaltika-1996699593.html

https://ria.ru/20250204/latviya-1997220290.html

https://ria.ru/20250131/kreml-1996616330.html

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в мире, россия, рига, латвия, мария захарова, оон