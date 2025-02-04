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Роспотребнадзор приостановил работу клиники пластической хирургии в Москве

Роспотребнадзор приостановил работу клиники пластической хирургии в Москве - РИА Новости, 04.02.2025

Роспотребнадзор приостановил работу клиники пластической хирургии в Москве

Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность клиники пластической хирургии ООО "БЬЮТИСПЕЙС" на юге столицы на 90 дней из-за санитарных... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:38:00+03:00

2025-02-04T14:38:00+03:00

2025-02-04T14:38:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве приостановило деятельность клиники пластической хирургии ООО "БЬЮТИСПЕЙС" на юге столицы на 90 дней из-за санитарных нарушений, сообщается на сайте ведомства. Ведомство в ходе плановой выездной проверки клиники пластической хирургии ООО "БЬЮТИСПЕЙС" по адресу: Москва, Загородное шоссе, дом 10 корпус 8, выявило грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. По результатам проверки юридическое и ответственные должностные лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафов в соответствии с КоАП РФ, было выдано предписание об устранении выявленных нарушений. "С целью контроля исполнения предписания был проведен инспекционный визит. По результату было установлено, что в установленный срок из 25 пунктов предписание выполнено только по 6 пунктам, что свидетельствует о системном несоблюдении санитарно-эпидемиологического законодательства. Это создает непосредственную угрозу жизни и здоровью как пациентов, так и сотрудников. Материалы административного дела направлены по подведомственности в Симоновский районный суд города Москвы. Постановлением суда ООО "БЬЮТИСПЕЙС" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного приостановления деятельности на 90 суток", - говорится в сообщении ведомства.

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происшествия, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)