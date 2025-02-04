https://ria.ru/20250204/prestuplenie-1997224635.html
В Новосибирской области раскрыта группа черных лесорубов
В Новосибирской области раскрыта группа черных лесорубов - РИА Новости, 04.02.2025
В Новосибирской области раскрыта группа черных лесорубов
Сотрудники ФСБ в Новосибирской области раскрыли деятельность крупной группы "черных лесорубов" с участием руководителя участка лесхоза и инспектора ДПС,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T07:13:00+03:00
2025-02-04T07:13:00+03:00
2025-02-04T07:13:00+03:00
происшествия
россия
новосибирская область
искитимский район
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирской области раскрыли деятельность крупной группы "черных лесорубов" с участием руководителя участка лесхоза и инспектора ДПС, сообщает во вторник УФСБ по региону. "Руководитель участка Бердского лесхоза в сговоре с двумя индивидуальными предпринимателями, восемью заготовщиками древесины, а также с инспектором ДПС, оказывавшим незаконное покровительство "черным лесорубам", организовали на регулярной основе незаконную рубку лесных насаждений на территории Искитимского района Новосибирской области", - говорится в сообщении. Подозреваемых в незаконной рубке и заготовке деловой древесины задержали сотрудники УФСБ совместно с полицейскими и подразделением собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области. В свою очередь СУСК по Новосибирской области сообщает, что второй отдел по расследованию особо важных дел управления возбудил в отношении 11 участников группы уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка и незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в значительном размере организованной группой). По данным УФСБ, в отношении инспектора ДПС дополнительно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России ("получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие"), а в отношении предпринимателя, давшего взятку полицейскому за бездействие и сопровождение автомобиля с незаконно срубленными деревьями по территории Искитимского района - по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Искитимский районный суд заключил под стражу четверых подозреваемых. Остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде. В главке МВД по Новосибирской области уточнили, что, по предварительной информации, инспектор ДПС неоднократно получал взятки за беспрепятственный проезд лесовозов по территории Искитимского района. Руководство ГУМВД назначило служебную проверку, сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей. По данным следствия, лесному фонду России в результате незаконных рубок был причинен ущерб в крупном размере. Деревья вырубали в селе Харино Искитимского района, отмечает СУСК. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, а также другие возможные участники преступной группы, добавили в СУСК.
https://ria.ru/20241021/ural-1979092011.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, новосибирская область, искитимский район, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Новосибирская область, Искитимский район, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Новосибирской области раскрыта группа черных лесорубов
ФСБ в Новосибирской области раскрыла деятельность группы черных лесорубов
НОВОСИБИРСК, 4 фев – РИА Новости. Сотрудники ФСБ в Новосибирской области раскрыли деятельность крупной группы "черных лесорубов" с участием руководителя участка лесхоза и инспектора ДПС, сообщает во вторник УФСБ по региону.
"Руководитель участка Бердского лесхоза в сговоре с двумя индивидуальными предпринимателями, восемью заготовщиками древесины, а также с инспектором ДПС, оказывавшим незаконное покровительство "черным лесорубам", организовали на регулярной основе незаконную рубку лесных насаждений на территории Искитимского района
Новосибирской области", - говорится в сообщении.
Подозреваемых в незаконной рубке и заготовке деловой древесины задержали сотрудники УФСБ совместно с полицейскими и подразделением собственной безопасности ГУМВД России по Новосибирской области
.
В свою очередь СУСК по Новосибирской области сообщает, что второй отдел по расследованию особо важных дел управления возбудил в отношении 11 участников группы уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ
(незаконная рубка и незаконное повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений, совершенные в значительном размере организованной группой).
По данным УФСБ, в отношении инспектора ДПС дополнительно возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК России ("получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие"), а в отношении предпринимателя, давшего взятку полицейскому за бездействие и сопровождение автомобиля с незаконно срубленными деревьями по территории Искитимского района - по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки).
Искитимский районный суд заключил под стражу четверых подозреваемых. Остальные участники группы находятся под подпиской о невыезде. В главке МВД по Новосибирской области уточнили, что, по предварительной информации, инспектор ДПС неоднократно получал взятки за беспрепятственный проезд лесовозов по территории Искитимского района. Руководство ГУМВД назначило служебную проверку, сотрудник отстранен от выполнения своих обязанностей.
По данным следствия, лесному фонду России в результате незаконных рубок был причинен ущерб в крупном размере. Деревья вырубали в селе Харино Искитимского района, отмечает СУСК. В настоящее время устанавливаются другие эпизоды незаконной деятельности подозреваемых, а также другие возможные участники преступной группы, добавили в СУСК.