https://ria.ru/20250204/prestuplenie-1997219050.html

Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными

Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными - РИА Новости, 04.02.2025

Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными

Житель Приамурья подозревается в причастности к гибели двух собак и травмировании еще одной, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:55:00+03:00

2025-02-04T04:55:00+03:00

2025-02-04T04:55:00+03:00

происшествия

амурская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Житель Приамурья подозревается в причастности к гибели двух собак и травмировании еще одной, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской области. "ОМВД России "Тамбовский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными" в отношении жителя села Раздольное Тамбовского муниципального округа. В настоящее время установлено, что данный гражданин, 1996 года рождения, причастен к гибели двух собак и нанесению повреждений третьему животному", - говорится в сообщении. Ранее двое жителей села подали заявления в полицию и сообщили, что в первом случае - обнаружили на своих подворьях погибшее животное, а во втором – о причинении повреждений собаке. Расследование продолжается, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, добавляется в сообщении. "Мужчина объяснил свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250203/sobaka-1997006677.html

https://ria.ru/20240823/sud-1967930645.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)