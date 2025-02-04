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Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными - РИА Новости, 04.02.2025
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04:55 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/prestuplenie-1997219050.html
Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными
Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными - РИА Новости, 04.02.2025
Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными
Житель Приамурья подозревается в причастности к гибели двух собак и травмировании еще одной, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:55:00+03:00
2025-02-04T04:55:00+03:00
происшествия
амурская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Житель Приамурья подозревается в причастности к гибели двух собак и травмировании еще одной, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской области. "ОМВД России "Тамбовский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными" в отношении жителя села Раздольное Тамбовского муниципального округа. В настоящее время установлено, что данный гражданин, 1996 года рождения, причастен к гибели двух собак и нанесению повреждений третьему животному", - говорится в сообщении. Ранее двое жителей села подали заявления в полицию и сообщили, что в первом случае - обнаружили на своих подворьях погибшее животное, а во втором – о причинении повреждений собаке. Расследование продолжается, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, добавляется в сообщении. "Мужчина объяснил свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250203/sobaka-1997006677.html
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происшествия, амурская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Амурская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жителя Приамурья заподозрили в жестоком обращении с животными

Жителя Приамурья подозревают в причастности к гибели двух собак

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев – РИА Новости. Житель Приамурья подозревается в причастности к гибели двух собак и травмировании еще одной, возбуждено уголовное дело, сообщает управление МВД по Амурской области.
МВД России "Тамбовский" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации "Жестокое обращение с животными" в отношении жителя села Раздольное Тамбовского муниципального округа. В настоящее время установлено, что данный гражданин, 1996 года рождения, причастен к гибели двух собак и нанесению повреждений третьему животному", - говорится в сообщении.
Машина прокуратуры - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Жителя Хабаровского края будут судить за жестокое обращение с собакой
Вчера, 11:51
Ранее двое жителей села подали заявления в полицию и сообщили, что в первом случае - обнаружили на своих подворьях погибшее животное, а во втором – о причинении повреждений собаке. Расследование продолжается, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, добавляется в сообщении.
"Мужчина объяснил свое поведение тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавили в ведомстве.
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ПроисшествияАмурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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