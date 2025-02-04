https://ria.ru/20250204/pozhar-1997221130.html

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена - РИА Новости, 04.02.2025

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена

Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T05:54:00+03:00

2025-02-04T05:54:00+03:00

2025-02-04T05:58:00+03:00

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области."Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство, по улице Трактористов. По поступившей информации, произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2400 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7.04 (5.04 мск - ред.) огнеборцы локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства на сайте.Отмечается, что на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.

https://ria.ru/20250202/pozhar-1996923257.html

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свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область