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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена - РИА Новости, 04.02.2025
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена
Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:54:00+03:00
2025-02-04T05:54:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области."Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство, по улице Трактористов. По поступившей информации, произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2400 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7.04 (5.04 мск - ред.) огнеборцы локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства на сайте.Отмечается, что на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена
В Екатеринбурге локализовали пожар в ангаре по производству полиэтилена
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области.
"Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство, по улице Трактористов. По поступившей информации, произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2400 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7.04 (5.04 мск - ред.) огнеборцы локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
Отмечается, что на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.