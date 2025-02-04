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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена - РИА Новости, 04.02.2025
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05:54 04.02.2025 (обновлено: 05:58 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/pozhar-1997221130.html
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена - РИА Новости, 04.02.2025
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена
Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T05:54:00+03:00
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происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области."Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство, по улице Трактористов. По поступившей информации, произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2400 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7.04 (5.04 мск - ред.) огнеборцы локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства на сайте.Отмечается, что на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.
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екатеринбург
россия
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происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область
В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре по производству полиэтилена

В Екатеринбурге локализовали пожар в ангаре по производству полиэтилена

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Ангар по производству полиэтилена горит в Екатеринбурге на площади 2400 квадратных метров, возгорание локализовано, сообщает ГУМЧС РФ по Свердловской области.
"Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство, по улице Трактористов. По поступившей информации, произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2400 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли здания. В 7.04 (5.04 мск - ред.) огнеборцы локализовали пожар", - говорится в сообщении ведомства на сайте.
Отмечается, что на месте работают 50 человек и 17 единиц техники.
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При пожаре на складе в Москве частично обрушилась кровля
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская область
 
 
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