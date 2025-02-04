Эксперты оценили последствия новых пошлин США против Китая
Пошлины навредят больше потребителям в США, чем электронной торговле с КНР
Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Американские покупатели, которые приобретают товары в китайских интернет-магазинах, пострадают из-за новых пошлин США против КНР больше, чем трансграничная электронная торговля, пишет во вторник гонконгское издание South China Morning Post со ссылкой на экспертов.
Президент США Дональд Трамп 2 февраля подписал указ о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводились против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на которые ставка составила 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин также равнялся 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны Соединенных Штатов. Кроме того, указ отменил правило de minimis, которое позволяло ввозить в Штаты товары стоимостью до 800 долларов без уплаты пошлин.
"Я не думаю, что ограничения США убьют трансграничную электронную торговлю, но неудобств будет больше… Расходы будут ложиться на плечи потребителей, и это печальная часть истории", - считает вице-президент независимой аналитической организации "Центр Китая и глобализации" Виктор Гао.
В издании сообщается, что освобождение от уплаты налоговых пошлин в США сыграло большую роль в развитии китайских трансграничных интернет-магазинов, которые отправляли небольшие партии товаров американским потребителям без уплаты пошлин.
Так, согласно отчету исследовательской службы конгресса Соединенных Штатов, в 2023 году США благодаря беспошлинному режиму de minimis импортировали из других стран 1 миллиард посылок на сумму около 54,5 миллиарда долларов, доля Китая составляла 18,4 миллиарда долларов, что равнялось примерно одной трети от общего объема.
Издание отмечает, что из-за отмены этого правила товары из таких китайских интернет-магазинов, как Shein или Temu будут облагаться пошлинами Соединенных Штатов, которые в некоторых отраслях уже превышают 20%, а после новых указов вырастут еще на 10%.
"Все, что эта политика (новых пошлин - ред.) сделает, это уменьшит благосостояние американских потребителей", - полагает старший научный сотрудник Института исследований Юго-Восточной Азии в Сингапуре Джаянт Менон.
Во вторник Китай ввел ответные пошлины в размере 15% на уголь и СПГ из США. Кроме того, на сырую нефть, сельскохозяйственную технику, автомобили с большим рабочим объемом двигателя и пикапы вводится дополнительная пошлина в 10%. КНР также подал жалобу на налоговые меры Соединенных Штатов в механизм разрешения споров Всемирной торговой организации (ВТО).