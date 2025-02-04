https://ria.ru/20250204/pomosch-1997257178.html

Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО

Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.02.2025

Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО

Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты,... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:53:00+03:00

2025-02-04T10:53:00+03:00

2025-02-04T10:53:00+03:00

надежные люди

орловская область

орел

донбасс

единая россия

гуманитарная помощь

сво

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Очередной гуманитарный груз отправится орловским зенитчикам… Собирали его в течение двух недель, основываясь на заявке бойцов одной из зенитных частей. В посылку вошли дизельные генераторы, рулонный утеплить, запчасти для автомобилей, инструменты, теплые вещи, окопные свечи, средства гигиены и продукты питания", – говорится в сообщении. Уточняется, что в формировании помощи принимали участие ученики школ №50 и №33 города Орла, администрация Орловского муниципального округа, депутаты областного и городского советов, а также коллектив областного суда. Сопровождать груз будут первый заместитель председателя областного совета, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин и секретарь Орловского городского отделения партии "Единая Россия" Владимир Негин. "Общими усилиями нам удается выполнять просьбы ребят, которые приближают долгожданную Победу. Сегодня в работе находится еще несколько заявок, и буквально на следующей неделе посылки уедут на Донбасс. Благодарю всех, кто оказывает помощь нашим бойцам на передовой", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орловская область, орел, донбасс, единая россия, гуманитарная помощь, сво