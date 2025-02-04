Рейтинг@Mail.ru
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
10:53 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/pomosch-1997257178.html
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО
Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:53:00+03:00
2025-02-04T10:53:00+03:00
надежные люди
орловская область
орел
донбасс
единая россия
гуманитарная помощь
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997242728_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_e8527c88eb7b39482f9f4364267ef66a.jpg
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Очередной гуманитарный груз отправится орловским зенитчикам… Собирали его в течение двух недель, основываясь на заявке бойцов одной из зенитных частей. В посылку вошли дизельные генераторы, рулонный утеплить, запчасти для автомобилей, инструменты, теплые вещи, окопные свечи, средства гигиены и продукты питания", – говорится в сообщении. Уточняется, что в формировании помощи принимали участие ученики школ №50 и №33 города Орла, администрация Орловского муниципального округа, депутаты областного и городского советов, а также коллектив областного суда. Сопровождать груз будут первый заместитель председателя областного совета, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин и секретарь Орловского городского отделения партии "Единая Россия" Владимир Негин. "Общими усилиями нам удается выполнять просьбы ребят, которые приближают долгожданную Победу. Сегодня в работе находится еще несколько заявок, и буквально на следующей неделе посылки уедут на Донбасс. Благодарю всех, кто оказывает помощь нашим бойцам на передовой", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html
орловская область
орел
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997242728_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_48fde3b1d96088972516cf1a2e4129d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орловская область, орел, донбасс, единая россия, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Орловская область, Орел, Донбасс, Единая Россия, Гуманитарная помощь, СВО
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО

Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам зенитной части

© Фото : Официальный сайт Орловского областного совета народных депутатовПогрузка гуманитарного груза из Орловской области бойцам-зенитчикам
Погрузка гуманитарного груза из Орловской области бойцам-зенитчикам - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Официальный сайт Орловского областного совета народных депутатов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Очередной гуманитарный груз отправится орловским зенитчикам… Собирали его в течение двух недель, основываясь на заявке бойцов одной из зенитных частей. В посылку вошли дизельные генераторы, рулонный утеплить, запчасти для автомобилей, инструменты, теплые вещи, окопные свечи, средства гигиены и продукты питания", – говорится в сообщении.
© Фото : Официальный сайт Орловского областного совета народных депутатовГуманитарный груз из Орловской области для бойцов-зенитчиков
Гуманитарный груз из Орловской области для бойцов-зенитчиков - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Официальный сайт Орловского областного совета народных депутатов
Гуманитарный груз из Орловской области для бойцов-зенитчиков
Уточняется, что в формировании помощи принимали участие ученики школ №50 и №33 города Орла, администрация Орловского муниципального округа, депутаты областного и городского советов, а также коллектив областного суда. Сопровождать груз будут первый заместитель председателя областного совета, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин и секретарь Орловского городского отделения партии "Единая Россия" Владимир Негин.
"Общими усилиями нам удается выполнять просьбы ребят, которые приближают долгожданную Победу. Сегодня в работе находится еще несколько заявок, и буквально на следующей неделе посылки уедут на Донбасс. Благодарю всех, кто оказывает помощь нашим бойцам на передовой", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.
Гуманитарный груз из Орловской области для бойцов, служащих в Курской области и на купянском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Орловская область передала гумгруз бойцам в Курской области и под Купянском
15 января, 18:53
 
Надежные людиОрловская областьОрелДонбассЕдиная РоссияГуманитарная помощьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала