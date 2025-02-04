https://ria.ru/20250204/pomosch-1997257178.html
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО - РИА Новости, 04.02.2025
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО
Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты,... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:53:00+03:00
2025-02-04T10:53:00+03:00
2025-02-04T10:53:00+03:00
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орловская область
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов. "Очередной гуманитарный груз отправится орловским зенитчикам… Собирали его в течение двух недель, основываясь на заявке бойцов одной из зенитных частей. В посылку вошли дизельные генераторы, рулонный утеплить, запчасти для автомобилей, инструменты, теплые вещи, окопные свечи, средства гигиены и продукты питания", – говорится в сообщении. Уточняется, что в формировании помощи принимали участие ученики школ №50 и №33 города Орла, администрация Орловского муниципального округа, депутаты областного и городского советов, а также коллектив областного суда. Сопровождать груз будут первый заместитель председателя областного совета, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин и секретарь Орловского городского отделения партии "Единая Россия" Владимир Негин. "Общими усилиями нам удается выполнять просьбы ребят, которые приближают долгожданную Победу. Сегодня в работе находится еще несколько заявок, и буквально на следующей неделе посылки уедут на Донбасс. Благодарю всех, кто оказывает помощь нашим бойцам на передовой", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20250115/svo-1993903382.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, орел, донбасс, единая россия, гуманитарная помощь, сво
Надежные люди, Орловская область, Орел, Донбасс, Единая Россия, Гуманитарная помощь, СВО
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам СВО
Орловская область направила гуманитарную помощь бойцам зенитной части
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Орловская область сформировала и направила гуманитарную помощь служащим в зенитной части бойцам СВО, в составе посылки – генераторы, теплые вещи и продукты, сообщили в пресс-службе Орловского областного совета народных депутатов.
"Очередной гуманитарный груз отправится орловским зенитчикам… Собирали его в течение двух недель, основываясь на заявке бойцов одной из зенитных частей. В посылку вошли дизельные генераторы, рулонный утеплить, запчасти для автомобилей, инструменты, теплые вещи, окопные свечи, средства гигиены и продукты питания", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в формировании помощи принимали участие ученики школ №50 и №33 города Орла, администрация Орловского муниципального округа, депутаты областного и городского советов, а также коллектив областного суда. Сопровождать груз будут первый заместитель председателя областного совета, руководитель штаба общественной поддержки "Единой России" Михаил Вдовин и секретарь Орловского городского отделения партии "Единая Россия" Владимир Негин.
"Общими усилиями нам удается выполнять просьбы ребят, которые приближают долгожданную Победу. Сегодня в работе находится еще несколько заявок, и буквально на следующей неделе посылки уедут на Донбасс. Благодарю всех, кто оказывает помощь нашим бойцам на передовой", – отметил председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, слова которого приводит пресс-служба.