https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997375396.html

Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье

Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2025

Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье

Почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили медицинские мобильные комплексы с бригадой специалистов в Подмосковье в прошлом году, сообщает РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:43:00+03:00

2025-02-04T18:43:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили медицинские мобильные комплексы с бригадой специалистов в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина, бригады медспециалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта. Он пояснил, что в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. "Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены 81,4 тысячи человек", – сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Расписание выездов мобильных комплексов находится на сайте медицинских организаций области или в социальных сетях. Предварительная запись на обследование не требуется, при себе нужен только паспорт и полис ОМС.

https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997365634.html

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