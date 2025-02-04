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Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье
Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2025
Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье
Почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили медицинские мобильные комплексы с бригадой специалистов в Подмосковье в прошлом году, сообщает РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:43:00+03:00
2025-02-04T18:43:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили медицинские мобильные комплексы с бригадой специалистов в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По словам заместителя председателя правительства Московской области – министра здравоохранения региона Максима Забелина, бригады медспециалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта. Он пояснил, что в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов. "Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены 81,4 тысячи человек", – сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба. Расписание выездов мобильных комплексов находится на сайте медицинских организаций области или в социальных сетях. Предварительная запись на обследование не требуется, при себе нужен только паспорт и полис ОМС.
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московская область (подмосковье), здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Здоровье - Общество
Медицинские мобильные комплексы совершили 6,6 тысячи выездов в Подмосковье
В Подмосковье около 6,6 тыс выездов мобильных медкомплексов провели в 2024 году
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты совершили медицинские мобильные комплексы с бригадой специалистов в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам заместителя председателя правительства Московской области
– министра здравоохранения региона Максима Забелина, бригады медспециалистов и комплекс исследований формируются в зависимости от потребностей жителей населенного пункта.
Он пояснил, что в мобильных комплексах можно пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое исследование, а также получить консультацию узкопрофильных специалистов.
"Всего в прошлом году мобильные комплексы совершили почти 6,6 тысячи выездов в отдаленные населенные пункты, в ходе которых были осмотрены 81,4 тысячи человек", – сказал Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Расписание выездов мобильных комплексов находится на сайте медицинских организаций области или в социальных сетях. Предварительная запись на обследование не требуется, при себе нужен только паспорт и полис ОМС.