https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997365634.html

Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год

Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год - РИА Новости, 04.02.2025

Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год

Более 41 тысячи лабораторных исследований качества ягод, которые представлены на прилавках, провели в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:53:00+03:00

2025-02-04T17:53:00+03:00

2025-02-04T17:53:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ягоды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727622173_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_51135af7edaaf27df88f6be7969fa503.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 41 тысячи лабораторных исследований качества ягод, которые представлены на прилавках, провели в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Ягоды - полезный продукт в здоровом рационе, который содержит антиоксиданты, витамины и питательные вещества, клетчатку. Кроме того, они низкокалорийные. В ведомстве добавили, что за качеством ягод в регионе следят ветеринарно-санитарные специалисты. Лабораторные исследования, которые провели эксперты, включали оценку органолептических показателей – внешний вид, вкус, запах. Также эксперты проводят дозиметрию и радиометрию для радиационного контроля, еще они проверяют содержание нитратов в плодах, выявляя образцы с превышением нормы. По результатам исследований, из-за несоответствия органолептических показателей с реализации было снято более 11 килограммов продукции. В ведомстве порекомендовали отказаться от ягод, которые выделяют сок, потрескались в упаковке, а также имеют запах или характерные признаки брожения и плесень.

https://ria.ru/20250203/yarmarki-1997164619.html

https://ria.ru/20250203/parki-1997039918.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), ягоды