https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997365634.html
Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год
Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год - РИА Новости, 04.02.2025
Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год
Более 41 тысячи лабораторных исследований качества ягод, которые представлены на прилавках, провели в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:53:00+03:00
2025-02-04T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 41 тысячи лабораторных исследований качества ягод, которые представлены на прилавках, провели в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Ягоды - полезный продукт в здоровом рационе, который содержит антиоксиданты, витамины и питательные вещества, клетчатку. Кроме того, они низкокалорийные. В ведомстве добавили, что за качеством ягод в регионе следят ветеринарно-санитарные специалисты. Лабораторные исследования, которые провели эксперты, включали оценку органолептических показателей – внешний вид, вкус, запах. Также эксперты проводят дозиметрию и радиометрию для радиационного контроля, еще они проверяют содержание нитратов в плодах, выявляя образцы с превышением нормы. По результатам исследований, из-за несоответствия органолептических показателей с реализации было снято более 11 килограммов продукции. В ведомстве порекомендовали отказаться от ягод, которые выделяют сок, потрескались в упаковке, а также имеют запах или характерные признаки брожения и плесень.
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московская область (подмосковье), ягоды
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ягоды
Свыше 41 тысячи исследований качества ягод провели в Подмосковье за год
Более 41 тысячи исследований качества ягод провели в Московской области
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более 41 тысячи лабораторных исследований качества ягод, которые представлены на прилавках, провели в Подмосковье в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Ягоды - полезный продукт в здоровом рационе, который содержит антиоксиданты, витамины и питательные вещества, клетчатку. Кроме того, они низкокалорийные.
В ведомстве добавили, что за качеством ягод в регионе следят ветеринарно-санитарные специалисты. Лабораторные исследования, которые провели эксперты, включали оценку органолептических показателей – внешний вид, вкус, запах.
Также эксперты проводят дозиметрию и радиометрию для радиационного контроля, еще они проверяют содержание нитратов в плодах, выявляя образцы с превышением нормы. По результатам исследований, из-за несоответствия органолептических показателей с реализации было снято более 11 килограммов продукции.
В ведомстве порекомендовали отказаться от ягод, которые выделяют сок, потрескались в упаковке, а также имеют запах или характерные признаки брожения и плесень.