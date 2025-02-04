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Услугу пересмотра тарифов на вывоз мусора перевели в "цифру" в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2025
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Новости Подмосковья
 
16:40 04.02.2025 (обновлено: 18:59 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997349938.html
Услугу пересмотра тарифов на вывоз мусора перевели в "цифру" в Подмосковье
Услугу пересмотра тарифов на вывоз мусора перевели в "цифру" в Подмосковье - РИА Новости, 04.02.2025
Услугу пересмотра тарифов на вывоз мусора перевели в "цифру" в Подмосковье
Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь можно в цифровом виде, сообщает... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T16:40:00+03:00
2025-02-04T18:59:00+03:00
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новости подмосковья
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь можно в цифровом виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в области процесс установления тарифов в сфере обращения с ТКО оцифровали в 2018 году. На данный момент в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр этих тарифов. Это сделало процесс намного проще и доступнее. Коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации мусора предоставляют региональные операторы - индивидуальные предприниматели и юридические лица. Каждый месяц они получают оплату по утвержденному тарифу за эту работу. Однако тарифы могут быть пересмотрены. Например, если в законную силу вступило решение суда о необходимости пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов или изменилась система налогообложения регулируемой организации.
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московская область (подмосковье), жкх
Московская область (Подмосковье), ЖКХ, Новости Подмосковья
Услугу пересмотра тарифов на вывоз мусора перевели в "цифру" в Подмосковье

Услугу пересмотра тарифов на вывоз ТКО оцифровали в Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье
Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прессованные металлические отходы на предприятии по переработке отходов в Подмосковье. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) теперь можно в цифровом виде, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник, в области процесс установления тарифов в сфере обращения с ТКО оцифровали в 2018 году. На данный момент в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр этих тарифов. Это сделало процесс намного проще и доступнее.
Коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации мусора предоставляют региональные операторы - индивидуальные предприниматели и юридические лица. Каждый месяц они получают оплату по утвержденному тарифу за эту работу.
Однако тарифы могут быть пересмотрены. Например, если в законную силу вступило решение суда о необходимости пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов или изменилась система налогообложения регулируемой организации.
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