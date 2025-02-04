https://ria.ru/20250204/pobeda-1997303814.html

Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля

Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля - РИА Новости, 04.02.2025

Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля

Более десяти тысяч работ поступило на международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", в числе участников как молодые, так и опытные... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:35:00+03:00

2025-02-04T13:35:00+03:00

2025-02-04T13:35:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более десяти тысяч работ поступило на международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", в числе участников как молодые, так и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганской и Донецкой Народных Республик и других регионов России, сообщает пресс-служба Музея Победы. "Конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы изображают в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других. В числе первых участников — молодые и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, ЛНР, ДНР и других регионов", – говорится в сообщении. Как уточняется, прием работ продлится до 12 февраля. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от шести лет. Работы могут быть выполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art) и других. Лучшие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы. Кроме того, пользователи сайта смогут выбрать понравившуюся открытку, проголосовать за нее и отправить ее ко Дню защитника Отечества по электронной почте. В конце февраля будут подведены итоги конкурса на торжественной церемонии в столичном Музее Победы. Победителей определят в пяти возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11, от 12 до 14, от 15 до 17 и старше 18 лет. В рамках конкурса учреждены и специальные номинации. Так, например, номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня". В спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны" лучшие работы, которые после войдут в плакатную выставку в поездах, выберет АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" . РИА Новости – генеральный информационный партнер.

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общество, москва, санкт-петербург, донецкая народная республика, дмитрий донской, музей победы, гранд сервис экспресс , 80-летие победы в великой отечественной войне