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Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:35 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/pobeda-1997303814.html
Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля
Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля - РИА Новости, 04.02.2025
Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля
Более десяти тысяч работ поступило на международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", в числе участников как молодые, так и опытные... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:35:00+03:00
2025-02-04T13:35:00+03:00
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общество
москва
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более десяти тысяч работ поступило на международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", в числе участников как молодые, так и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганской и Донецкой Народных Республик и других регионов России, сообщает пресс-служба Музея Победы. "Конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы изображают в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других. В числе первых участников — молодые и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, ЛНР, ДНР и других регионов", – говорится в сообщении. Как уточняется, прием работ продлится до 12 февраля. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от шести лет. Работы могут быть выполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art) и других. Лучшие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы. Кроме того, пользователи сайта смогут выбрать понравившуюся открытку, проголосовать за нее и отправить ее ко Дню защитника Отечества по электронной почте. В конце февраля будут подведены итоги конкурса на торжественной церемонии в столичном Музее Победы. Победителей определят в пяти возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11, от 12 до 14, от 15 до 17 и старше 18 лет. В рамках конкурса учреждены и специальные номинации. Так, например, номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня". В спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны" лучшие работы, которые после войдут в плакатную выставку в поездах, выберет АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" . РИА Новости – генеральный информационный партнер.
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общество, москва, санкт-петербург, донецкая народная республика, дмитрий донской, музей победы, гранд сервис экспресс , 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Донской, Музей Победы, Гранд Сервис Экспресс , 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Участники конкурса Музея Победы подготовили открытки к 23 февраля

Участники конкурса Музея Победы подготовили более 10 тысяч открыток к 23 февраля

© Фото : пресс-служба Музея ПобедыМеждународный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
Международный конкурс рисунков Защитники Отечества. Zаветам Vерны - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : пресс-служба Музея Победы
Международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны"
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Более десяти тысяч работ поступило на международный конкурс рисунков "Защитники Отечества. Zаветам Vерны", в числе участников как молодые, так и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганской и Донецкой Народных Республик и других регионов России, сообщает пресс-служба Музея Победы.
"Конкурс рисунков посвящен Году защитника Отечества. Авторы изображают в своих работах воинов, героев нашей страны разных времен: портреты Дмитрия Донского и Ермака, защитников Севастополя и участников штурма Рейхстага, соловецких юнг и пионеров-героев, бойцов специальной военной операции и других. В числе первых участников — молодые и опытные художники из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензенской, Смоленской, Тульской, Ярославской областей, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, ЛНР, ДНР и других регионов", – говорится в сообщении.
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыЗонова Дарьяна, 9 лет, Москва
Зонова Дарьяна, 9 лет, Москва
Зонова Дарьяна, 9 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
1 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыКапушева Зухра, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Капушева Зухра, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Капушева Зухра, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
2 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыКонченгова Ева, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Конченгова Ева, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Конченгова Ева, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
3 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыКорнилова Дарья, 14 лет, Псковская область
Корнилова Дарья, 14 лет, Псковская область
Корнилова Дарья, 14 лет, Псковская область
© Фото : пресс-служба Музея Победы
4 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыКротенко Олеся, 17 лет, Калининградская область
Кротенко Олеся, 17 лет, Калининградская область
Кротенко Олеся, 17 лет, Калининградская область
© Фото : пресс-служба Музея Победы
5 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыКуценко Михаил, 6 лет, Москва
Куценко Михаил, 6 лет, Москва
Куценко Михаил, 6 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
6 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыНеделькина Полина, 13 лет, Санкт-Петербург
Неделькина Полина, 13 лет, Санкт-Петербург
Неделькина Полина, 13 лет, Санкт-Петербург
© Фото : пресс-служба Музея Победы
7 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыПономарев Александр, 11 лет, Москва
Пономарев Александр, 11 лет, Москва
Пономарев Александр, 11 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
8 из 9
© Фото : пресс-служба Музея ПобедыУзденова Дария, 15 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Узденова Дария, 15 лет, Карачаево-Черкесская Республика
Узденова Дария, 15 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
9 из 9
Зонова Дарьяна, 9 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
1 из 9
Капушева Зухра, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
2 из 9
Конченгова Ева, 13 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
3 из 9
Корнилова Дарья, 14 лет, Псковская область
© Фото : пресс-служба Музея Победы
4 из 9
Кротенко Олеся, 17 лет, Калининградская область
© Фото : пресс-служба Музея Победы
5 из 9
Куценко Михаил, 6 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
6 из 9
Неделькина Полина, 13 лет, Санкт-Петербург
© Фото : пресс-служба Музея Победы
7 из 9
Пономарев Александр, 11 лет, Москва
© Фото : пресс-служба Музея Победы
8 из 9
Узденова Дария, 15 лет, Карачаево-Черкесская Республика
© Фото : пресс-служба Музея Победы
9 из 9
Как уточняется, прием работ продлится до 12 февраля. Участниками конкурса могут стать все желающие в возрасте от шести лет. Работы могут быть выполнены в любой технике: масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, цифровая живопись (digital-art) и других. Лучшие работы будут размещены в виртуальной галерее на официальном сайте Музея Победы.
Кроме того, пользователи сайта смогут выбрать понравившуюся открытку, проголосовать за нее и отправить ее ко Дню защитника Отечества по электронной почте.
В конце февраля будут подведены итоги конкурса на торжественной церемонии в столичном Музее Победы. Победителей определят в пяти возрастных категориях: от шести до восьми лет, от девяти до 11, от 12 до 14, от 15 до 17 и старше 18 лет. В рамках конкурса учреждены и специальные номинации.
Так, например, номинация, посвященная героям-военкорам как времен Великой Отечественной войны, так и нашего времени, учреждена международной медиагруппой "Россия сегодня". В спецноминации "Поезд идет в Крым: подвиги железнодорожников в годы Великой Отечественной войны" лучшие работы, которые после войдут в плакатную выставку в поездах, выберет АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" .
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