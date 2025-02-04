Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 04.02.2025 (обновлено: 15:27 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины - РИА Новости, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:16:00+03:00
2025-02-04T15:27:00+03:00
дональд трамп
дмитрий песков
украина
в мире
киев
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_5c181c9c9ce13c2e3b076959292d10fd.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.&quot;Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе&quot;, — сказал он.По мнению Пескова, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.Тем не менее, отметил пресс-секретарь, США продолжают поставки вооружений на Украину, об их приостановке никто не заявлял.Накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, такое предложение киевского режима означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_150f3b6534af24f626e2f49037c5749b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире, киев, вашингтон (штат)
Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Киев, Вашингтон (штат)
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины

Песков назвал заявление Трампа о металлах предложением Киеву покупать помощь

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«

"Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Штаты получат на Украине дырку от бублика
6 января, 08:00
По мнению Пескова, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.
Тем не менее, отметил пресс-секретарь, США продолжают поставки вооружений на Украину, об их приостановке никто не заявлял.
Накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, такое предложение киевского режима означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.
Рабочий в литейном дворе металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Эксперт рассказал, что будет с ценами на металлы после указов Трампа
3 февраля, 09:54
 
Дональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаВ миреКиевВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала