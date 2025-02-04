https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html

Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины

Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины - РИА Новости, 04.02.2025

Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины

Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:16:00+03:00

2025-02-04T12:16:00+03:00

2025-02-04T15:27:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков."Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", — сказал он.По мнению Пескова, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.Тем не менее, отметил пресс-секретарь, США продолжают поставки вооружений на Украину, об их приостановке никто не заявлял.Накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, такое предложение киевского режима означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.

https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

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дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире, киев, вашингтон (штат)