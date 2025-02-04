https://ria.ru/20250204/peskvov-1997279832.html
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины - РИА Новости, 04.02.2025
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:16:00+03:00
2025-02-04T12:16:00+03:00
2025-02-04T15:27:00+03:00
дональд трамп
дмитрий песков
украина
в мире
киев
вашингтон (штат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_5c181c9c9ce13c2e3b076959292d10fd.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков."Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", — сказал он.По мнению Пескова, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.Тем не менее, отметил пресс-секретарь, США продолжают поставки вооружений на Украину, об их приостановке никто не заявлял.Накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, такое предложение киевского режима означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.
https://ria.ru/20250106/ukraina-1992596759.html
https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html
украина
киев
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185724_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_150f3b6534af24f626e2f49037c5749b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, дмитрий песков, украина, в мире, киев, вашингтон (штат)
Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, В мире, Киев, Вашингтон (штат)
Песков прокомментировал заявление Трампа о редкоземельных металлах Украины
Песков назвал заявление Трампа о металлах предложением Киеву покупать помощь
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Планы президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение, заявил журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
«
"Ну, наверное, если называть вещи своими именами, — это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", — сказал он.
По мнению Пескова, лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта.
Тем не менее, отметил пресс-секретарь, США продолжают поставки вооружений на Украину, об их приостановке никто не заявлял.
Накануне Трамп заявил, что рассчитывает заключить с Киевом сделку: украинские власти должны гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Владимира Зеленского, в котором речь идет о доступе американского бизнеса к месторождениям полезных ископаемых на Украине, включая графит, титан и литий. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, такое предложение киевского режима означает, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в собственность своим западным хозяевам.