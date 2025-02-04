Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей
Депутат Никитин: для пенсии в 110 тысяч нужно иметь 639 пенсионных баллов
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии "Газете.ру".
"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — сказал он.
Никитин добавил, что для накопления 639 баллов нужно получать зарплату в 230 тысяч рублей в течение почти 64 лет.
На прошлой неделе правительство заявило, что россияне в феврале получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — сказал он.
Никитин добавил, что для накопления 639 баллов нужно получать зарплату в 230 тысяч рублей в течение почти 64 лет.
На прошлой неделе правительство заявило, что россияне в феврале получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь.
Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
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