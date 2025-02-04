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Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей - РИА Новости, 04.02.2025
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12:37 04.02.2025 (обновлено: 13:03 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html
Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей
Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей - РИА Новости, 04.02.2025
Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей
Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:37:00+03:00
2025-02-04T13:03:00+03:00
общество
россия
московская областная дума
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии "Газете.ру"."Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — сказал он. Никитин добавил, что для накопления 639 баллов нужно получать зарплату в 230 тысяч рублей в течение почти 64 лет. На прошлой неделе правительство заявило, что россияне в феврале получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
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общество, россия, московская областная дума
Общество, Россия, Московская областная дума
Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

Депутат Никитин: для пенсии в 110 тысяч нужно иметь 639 пенсионных баллов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии "Газете.ру".

"Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — сказал он.

Никитин добавил, что для накопления 639 баллов нужно получать зарплату в 230 тысяч рублей в течение почти 64 лет.

На прошлой неделе правительство заявило, что россияне в феврале получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь.

Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.
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