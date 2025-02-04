https://ria.ru/20250204/pensii-1997285570.html

Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей - РИА Новости, 04.02.2025

Россиянам назвали условие для получения пенсии в 110 тысяч рублей

Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:37:00+03:00

2025-02-04T12:37:00+03:00

2025-02-04T13:03:00+03:00

общество

россия

московская областная дума

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Для пенсии в 110 тысяч рублей нужно иметь 639 пенсионных баллов, заявил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин в комментарии "Газете.ру"."Достичь этой цифры маловероятно, потому что за один год стажа можно получить максимум десять баллов при заработной плате в 230 тысяч рублей", — сказал он. Никитин добавил, что для накопления 639 баллов нужно получать зарплату в 230 тысяч рублей в течение почти 64 лет. На прошлой неделе правительство заявило, что россияне в феврале получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5 процента страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь. Министр финансов Антон Силуанов заявлял, что объем средств на дополнительную индексацию пенсий и соцвыплат оценивается в 300 миллиардов рублей, они будут выделены из федерального бюджета и бюджета Социального фонда России.

https://ria.ru/20250131/pensii-1996517268.html

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общество, россия, московская областная дума