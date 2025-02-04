https://ria.ru/20250204/odessa-1997262455.html

В Одессе мужчина два дня не выходил из машины, не желая идти в военкомат

В Одессе мужчина два дня не выходил из машины, не желая идти в военкомат - РИА Новости, 04.02.2025

В Одессе мужчина два дня не выходил из машины, не желая идти в военкомат

Сотрудники правоохранительных органов в Одессе задержали и передали в военкомат мужчину, который два дня укрывался в автомобиле, сообщили в патрульной полиции... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:15:00+03:00

2025-02-04T11:15:00+03:00

2025-02-04T11:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

одесса

одесская область

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Одессе задержали и передали в военкомат мужчину, который два дня укрывался в автомобиле, сообщили в патрульной полиции Одесской области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что житель Одессы уже два дня отказывался покидать личный автомобиль, чтобы не попасть в руки к сотрудникам военкомата. По информации издания, мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали проследовать в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске. Тот оказался и закрылся в автомобиле. "Мужчину, который закрылся в автомобиле, сопроводили в больницу и передали районному территориальному центру комплектования (военкомату - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале патрульной полиции Одесской области. В полиции утверждают, что мужчина находился в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

https://ria.ru/20250122/uklonisty-1995025142.html

одесса

одесская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, одесса, одесская область, украина, вооруженные силы украины