В Одессе мужчина два дня не выходил из машины, не желая идти в военкомат
В Одессе задержали мужчину, который два дня укрывался в машине от работников ТЦК
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов в Одессе задержали и передали в военкомат мужчину, который два дня укрывался в автомобиле, сообщили в патрульной полиции Одесской области.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что житель Одессы уже два дня отказывался покидать личный автомобиль, чтобы не попасть в руки к сотрудникам военкомата. По информации издания, мужчину остановили патрульные полицейские якобы из-за нарушения ПДД, после чего потребовали проследовать в военкомат, так как водитель якобы находится в розыске. Тот оказался и закрылся в автомобиле.
"Мужчину, который закрылся в автомобиле, сопроводили в больницу и передали районному территориальному центру комплектования (военкомату - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале патрульной полиции Одесской области.
В полиции утверждают, что мужчина находился в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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