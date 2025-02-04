ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали дронами 6 белгородских населенных пунктов
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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"ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Посёлок Уразово Валуйского округа дважды атакован вражескими дронами. В результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате обстрела села Графовка Краснояружского района пострадали два частных домовладения. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи — временно без света остаются село Графовка и частично село Репяховка. В Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения. В хуторе Балки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — в населённом пункте временно отсутствует электроснабжение.
"Ещё два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в доме выбиты окна и посечена дверь. Вторым дроном атакован легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
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