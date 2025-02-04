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ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:53 04.02.2025 (обновлено: 15:57 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/obstrely-1997334299.html
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.02.2025
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:53:00+03:00
2025-02-04T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
муром
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Посёлок Уразово Валуйского округа дважды атакован вражескими дронами. В результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в результате обстрела села Графовка Краснояружского района пострадали два частных домовладения. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи — временно без света остаются село Графовка и частично село Репяховка. В Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения. В хуторе Балки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — в населённом пункте временно отсутствует электроснабжение. "Ещё два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в доме выбиты окна и посечена дверь. Вторым дроном атакован легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Муром, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли и атаковали дронами 6 белгородских населенных пунктов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ населенного пункта в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Посёлок Уразово Валуйского округа дважды атакован вражескими дронами. В результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль", - написал Гладков.
Он добавил, что в результате обстрела села Графовка Краснояружского района пострадали два частных домовладения. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи — временно без света остаются село Графовка и частично село Репяховка. В Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения. В хуторе Балки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — в населённом пункте временно отсутствует электроснабжение.
"Ещё два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в доме выбиты окна и посечена дверь. Вторым дроном атакован легковой автомобиль", - уточнил губернатор.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьМуромВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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