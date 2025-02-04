https://ria.ru/20250204/obstrely-1997334299.html

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 04.02.2025

ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:53:00+03:00

2025-02-04T15:53:00+03:00

2025-02-04T15:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

муром

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 4 фев - РИА Новости. Украинские военные обстреляли и атаковали дронами сразу шесть населенных пунктов Белгородской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали сразу шесть населённых пунктов нашей области. Предварительно, пострадавших нет. Посёлок Уразово Валуйского округа дважды атакован вражескими дронами. В результате детонации одного дрона в социальном объекте выбиты окна и повреждены остекление и кузов легкового автомобиля. От удара второго дрона осколками посечены объект торговли и легковой автомобиль", - написал Гладков. Он добавил, что в результате обстрела села Графовка Краснояружского района пострадали два частных домовладения. Также зафиксированы повреждения на линии электропередачи — временно без света остаются село Графовка и частично село Репяховка. В Шебекинском округе в селе Муром FPV-дрон ударил по сельхозпредприятию. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения. В хуторе Балки в результате атаки беспилотника повреждена линия электропередачи — в населённом пункте временно отсутствует электроснабжение. "Ещё два дрона атаковали село Рождественка Грайворонского округа. Один дрон сдетонировал на территории частного домовладения — в доме выбиты окна и посечена дверь. Вторым дроном атакован легковой автомобиль", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, муром, вячеслав гладков, вооруженные силы украины