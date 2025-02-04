Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
Муса Абу Марзук: Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных для торга с президентом США Дональдом Трампом, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
"Он (Нетаньяху – ред.) хочет извлечь выгоду из всего, и не хочет отдавать что-либо, кроме как за определенную цену. Но в целом Израиль реагирует на любые требования только под давлением. Они подписали это соглашение только под явным давлением США, и, отложив второй этап переговоров, они хотят пойти на уступки Трампу, но в обмен на что-то", - сказал Абу Марзук.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.