https://ria.ru/20250204/netanjahu-1997218876.html

Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС

Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 04.02.2025

Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T04:54:00+03:00

2025-02-04T04:54:00+03:00

2025-02-04T04:55:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных для торга с президентом США Дональдом Трампом, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук. В воскресенье Нетаньяху прибыл в Вашингтон в качестве первого иностранного лидера, которого президент США пригласил в Белый дом после своей инаугурации. "Он (Нетаньяху – ред.) хочет извлечь выгоду из всего, и не хочет отдавать что-либо, кроме как за определенную цену. Но в целом Израиль реагирует на любые требования только под давлением. Они подписали это соглашение только под явным давлением США, и, отложив второй этап переговоров, они хотят пойти на уступки Трампу, но в обмен на что-то", - сказал Абу Марзук. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.

https://ria.ru/20250204/tramp-1997199907.html

https://ria.ru/20250203/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, муса абу марзук, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году