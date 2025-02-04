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Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 04.02.2025
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04:54 04.02.2025 (обновлено: 04:55 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/netanjahu-1997218876.html
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 04.02.2025
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:54:00+03:00
2025-02-04T04:55:00+03:00
в мире
израиль
сша
вашингтон (штат)
биньямин нетаньяху
дональд трамп
муса абу марзук
хамас
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных для торга с президентом США Дональдом Трампом, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук. В воскресенье Нетаньяху прибыл в Вашингтон в качестве первого иностранного лидера, которого президент США пригласил в Белый дом после своей инаугурации. "Он (Нетаньяху – ред.) хочет извлечь выгоду из всего, и не хочет отдавать что-либо, кроме как за определенную цену. Но в целом Израиль реагирует на любые требования только под давлением. Они подписали это соглашение только под явным давлением США, и, отложив второй этап переговоров, они хотят пойти на уступки Трампу, но в обмен на что-то", - сказал Абу Марзук. С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав. Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
https://ria.ru/20250204/tramp-1997199907.html
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в мире, израиль, сша, вашингтон (штат), биньямин нетаньяху, дональд трамп, муса абу марзук, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Вашингтон (штат), Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Муса Абу Марзук, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом, заявили в ХАМАС

Муса Абу Марзук: Нетаньяху использует переговоры с США для торга с Трампом

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху использует консультации с США по вопросу второго этапа соглашения с палестинским движением ХАМАС о перемирии в секторе Газа и обмене израильских заложников на палестинских заключенных для торга с президентом США Дональдом Трампом, сообщил РИА Новости замглавы политбюро движения ХАМАС Муса Абу Марзук.
В воскресенье Нетаньяху прибыл в Вашингтон в качестве первого иностранного лидера, которого президент США пригласил в Белый дом после своей инаугурации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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"Он (Нетаньяху – ред.) хочет извлечь выгоду из всего, и не хочет отдавать что-либо, кроме как за определенную цену. Но в целом Израиль реагирует на любые требования только под давлением. Они подписали это соглашение только под явным давлением США, и, отложив второй этап переговоров, они хотят пойти на уступки Трампу, но в обмен на что-то", - сказал Абу Марзук.
С 19 января в секторе Газа реализуется первый этап сделки между Израилем и ХАМАС о перемирии и обмене израильских заложников на палестинских заключенных, рассчитанный на 42 дня. За две недели реализации соглашения Израиль получил 18 заложников и освободил из тюрем более 500 палестинских заключенных, включая тех, то был осужден на пожизненные сроки за терроризм. Параллельно в рамках сделки Израиль позволил жителями сектора Газа перемещаться с юга на север анклава, а израильские войска покидают позиции внутри сектора Газа в соответствии с соглашением. С началом перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в анклав.
Второй этап сделки подразумевает полное прекращение войны в секторе Газа и полный вывод израильских войск в обмен на освобождение всех удерживаемых в Газе заложников, включая погибших. Известно при этом, что Израиль не готов прекращать войну, пока ХАМАС сохраняет контроль над анклавом. ХАМАС в свою очередь заявляет, что выполнит свою часть сделки только при получении гарантий, что Израиль прекратит войну и выведет свои силы из палестинского анклава.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАВашингтон (штат)Биньямин НетаньяхуДональд ТрампМуса Абу МарзукХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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