https://ria.ru/20250204/naemniki-1997203130.html

Посольство России предостерегло британцев от вступления в ряды ВСУ

Посольство России предостерегло британцев от вступления в ряды ВСУ - РИА Новости, 04.02.2025

Посольство России предостерегло британцев от вступления в ряды ВСУ

Посольство России в Лондоне в Telegram-канале предостерегло граждан Великобритании от вступления в ряды украинских войск в качестве наемников для участия в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:35:00+03:00

2025-02-04T00:35:00+03:00

2025-02-04T00:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Посольство России в Лондоне в Telegram-канале предостерегло граждан Великобритании от вступления в ряды украинских войск в качестве наемников для участия в конфликте с Россией. Ранее газета Sun сообщила, что 18-летний наемник из Британии был ликвидирован на первой же "миссии" на Украине при помощи российского беспилотника. "Мы призываем граждан Британии и других стран воздержаться от поездок в зону специальной военной операции в любом качестве… Вооруженные силы России считают наемниками лиц, не являющихся гражданами Украины и взявшихся за оружие в составе связанных с Украиной военных подразделений. Таким образом они лишаются права на статус комбатантов или военнопленных в соответствии с дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года (протокол I). Они рассматриваются Вооруженными силами России как законная цель", - говорится в заявлении дипмиссии. В посольстве также напомнили, что в случае попадания в плен иностранных бойцов будет ждать уголовное преследование со стороны российских органов, а наемничество карается в РФ тюремным сроком до 15 лет. Таким образом российское диппредставительство призвало иностранных граждан "относиться с максимальным скептицизмом" к любым открытым или завуалированным призывам присоединиться к проукраинским вооруженным формированиям. "Причинами этой пропаганды, в первую очередь направленной на иностранцев, являются огромные потери украинских войск на поле боя, а также провал на Украине репрессивных усилий по мобилизации. Спонсоры и пособники этой кампании несут личную ответственность за судьбу иностранцев, которые поддаются их пропаганде и могут впоследствии погибнуть в зоне конфликта, а также за жертвы среди гражданского населения от рук иностранных наемников", - заявили в диппредставительстве. Ранее посольство РФ в Лондоне сообщило РИА Новости, что существуют основания полагать, что украинская дипмиссия в Британии задействована в вербовке наемников для участия в конфликте против России. При этом такая деятельность не вызывает особой отрицательной реакции у британского руководства на фоне его вовлеченности в украинский кризис, отмечали в посольстве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербуя наемников через свои посольства. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250203/finlyandiya-1997078668.html

https://ria.ru/20241128/vsu-1986295646.html

https://ria.ru/20250129/kanberra-1996071100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, афганистан, мария захарова