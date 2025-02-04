https://ria.ru/20250204/mostransavto-1997378940.html
Пассажиропоток "Мострансавто" в Подмосковье вырос на 11 процентов
Пассажиропоток "Мострансавто" в Подмосковье вырос на 11 процентов - РИА Новости, 04.02.2025
Пассажиропоток "Мострансавто" в Подмосковье вырос на 11 процентов
Свыше 39 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на автобусах "Мострансавто" с начала этого года, это на 11% больше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:01:00+03:00
2025-02-04T19:01:00+03:00
2025-02-04T19:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 39 миллионов поездок совершили жители и гости Подмосковья на автобусах "Мострансавто" с начала этого года, это на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранспорта Подмосковья. Больше всего поездок совершено по социальным картам – порядка 18,5 миллиона операций. Более 12 миллионов трансакций было зафиксировано, когда пассажиры оплачивали проезд банковскими картами. Более 8 миллионов раз пассажиры оплатили проезд с помощью транспортных карт: картами "Стрелка" всех видов – 5 миллионов поездок и картами "Тройка" – 3 миллиона поездок. Пассажирам в автобусах "Мострансавто" доступна только безналичная оплата проезда: банковскими или транспортными картами "Стрелка" и "Тройка", а также социальными картами.
https://ria.ru/20250204/podmoskove-1997375396.html
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московская область (подмосковье), мострансавто
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мострансавто
Пассажиропоток "Мострансавто" в Подмосковье вырос на 11 процентов
В Подмосковье на автобусах "Мострансавто" с начала года совершили 39 млн поездок