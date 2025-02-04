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В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли - РИА Новости, 04.02.2025
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19:49 04.02.2025 (обновлено: 20:50 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/moskva-1997385430.html
В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли
В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли - РИА Новости, 04.02.2025
В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли
Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T19:49:00+03:00
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происшествия
авто
новая москва
новомосковский административный округ
россия
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура. "На нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве водитель автомобиля 1995 года рождения сбил трех пешеходов. Две женщины скончались на месте, один — доставлен в медицинское учреждение", — говорится в публикации в Telegram-канале.Уточняется, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения").
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происшествия, авто, новая москва, новомосковский административный округ, россия
Происшествия, Авто, Новая Москва, Новомосковский административный округ, Россия
В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое из них погибли

В Новой Москве автомобиль сбил трех пешеходов, двое погибли

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/TelegramМесто происшествия, где легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве. 4 февраля 2025
Место происшествия, где легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/Telegram
Место происшествия, где легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве. 4 февраля 2025
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Легковой автомобиль сбил трех пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве, сообщает столичная прокуратура.
«
"На нерегулируемом пешеходном переходе в поселке Филимоновское в Новой Москве водитель автомобиля 1995 года рождения сбил трех пешеходов. Две женщины скончались на месте, один — доставлен в медицинское учреждение", — говорится в публикации в Telegram-канале.
Уточняется, что прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует ход процессуальной проверки и принятие по ее результатам решения о возбуждении уголовного дела по статье 264 Уголовного кодекса ("Нарушение правил дорожного движения").
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