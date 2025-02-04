https://ria.ru/20250204/moskva-1997282500.html

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве - РИА Новости, 04.02.2025

Более 300 вентиляционных шахт коллекторов обновят в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:22:00+03:00

2025-02-04T12:22:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обновят в этом году более 300 вентиляционных шахт коммуникационных коллекторов, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вентиляционные шахты - наземные части коммуникационных коллекторов, которые обеспечивают в них приток воздуха. Это необходимо для бесперебойного функционирования подземных инженерных сооружений. В этом году приведем в порядок более 300 таких сооружений, при проведении работ будем использовать материалы и оборудование российских производителей", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что модернизация вентшахт проводится в столице с 2011 года, когда стартовали масштабные программы благоустройства улиц и общественных пространств. "Главная задача - органично вписать эти сооружения в городской ландшафт, поэтому на смену старым "домикам" пришли модернизированные решетки. В рамках работ специалисты демонтируют старые металлические конструкции на оголовках вентшахт, тщательно очищают бетонные поверхности, восстанавливают бетонный слой и гидроизоляцию, при необходимости проводят замену вентиляторов. На заключительном этапе выполняется облицовка сооружения гранитом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что коллекторное хозяйство столицы - уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 815 километров, число вентиляционных шахт превышает 13 тысяч.

https://realty.ria.ru/20250204/remont-1997037244.html

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москва, россия, петр бирюков, городское хозяйство москвы