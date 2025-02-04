https://ria.ru/20250204/moskva-1997208480.html

Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации

Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации - РИА Новости, 04.02.2025

Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации

В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:27:00+03:00

2025-02-04T09:27:00+03:00

2025-02-04T09:39:00+03:00

общество

москва

можайский район

владислав овчинский

сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, в ЗАО под реновацию попали 548 старых домов, в новостройки должны переехать около 104 тысяч жителей округа."За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах", - приводит слова Овчинского его пресс-служба.Наибольшее число домов появилось в Можайском районе (9 новостроек). По восемь домов построили в районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, семь – в Очаково-Матвеевском.На текущий момент в ЗАО готовятся к заселению по реновации более 20,8 тысячи человек. Из них 4,5 тысяч человек получили жилье в районе Очаково-Матвеевское. В жилых комплексах в Фили-Давыдково и Можайском районе будут жить по 4,3 тысячи москвичей в каждом. Около 3,1 тысячи человек поселятся на Проспекте Вернадского, 2,3 тысячи – в Солнцево.Программа реновации в Москве длится с 2017 года. В рамках программы планируется расселить 5176 домов старого жилого фонда. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на реновацию в проекте бюджета на три года собирались выделить 1,2 триллиона рублей.

https://realty.ria.ru/20250203/fond-1997151382.html

https://realty.ria.ru/20250203/renovatsiya-1996669584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, можайский район, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы