Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации
Овчинский: в ЗАО возвели более 40 домов за время действия программы реновации
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в ЗАО под реновацию попали 548 старых домов, в новостройки должны переехать около 104 тысяч жителей округа.
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"За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах", - приводит слова Овчинского его пресс-служба.
Наибольшее число домов появилось в Можайском районе (9 новостроек). По восемь домов построили в районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, семь – в Очаково-Матвеевском.
На текущий момент в ЗАО готовятся к заселению по реновации более 20,8 тысячи человек. Из них 4,5 тысяч человек получили жилье в районе Очаково-Матвеевское. В жилых комплексах в Фили-Давыдково и Можайском районе будут жить по 4,3 тысячи москвичей в каждом. Около 3,1 тысячи человек поселятся на Проспекте Вернадского, 2,3 тысячи – в Солнцево.
Программа реновации в Москве длится с 2017 года. В рамках программы планируется расселить 5176 домов старого жилого фонда. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на реновацию в проекте бюджета на три года собирались выделить 1,2 триллиона рублей.