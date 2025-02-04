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Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации - РИА Новости, 04.02.2025
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09:27 04.02.2025 (обновлено: 09:39 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/moskva-1997208480.html
Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации
Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации - РИА Новости, 04.02.2025
Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации
В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T09:27:00+03:00
2025-02-04T09:39:00+03:00
общество
москва
можайский район
владислав овчинский
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.По его словам, в ЗАО под реновацию попали 548 старых домов, в новостройки должны переехать около 104 тысяч жителей округа."За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах", - приводит слова Овчинского его пресс-служба.Наибольшее число домов появилось в Можайском районе (9 новостроек). По восемь домов построили в районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, семь – в Очаково-Матвеевском.На текущий момент в ЗАО готовятся к заселению по реновации более 20,8 тысячи человек. Из них 4,5 тысяч человек получили жилье в районе Очаково-Матвеевское. В жилых комплексах в Фили-Давыдково и Можайском районе будут жить по 4,3 тысячи москвичей в каждом. Около 3,1 тысячи человек поселятся на Проспекте Вернадского, 2,3 тысячи – в Солнцево.Программа реновации в Москве длится с 2017 года. В рамках программы планируется расселить 5176 домов старого жилого фонда. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на реновацию в проекте бюджета на три года собирались выделить 1,2 триллиона рублей.
https://realty.ria.ru/20250203/fond-1997151382.html
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общество, москва, можайский район, владислав овчинский, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Общество, Москва, Можайский район, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: с 2017 года на западе Москвы возвели 43 дома по реновации

Овчинский: в ЗАО возвели более 40 домов за время действия программы реновации

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. В Западном административном округе Москвы за все время действия программы реновации было построено 43 новых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в ЗАО под реновацию попали 548 старых домов, в новостройки должны переехать около 104 тысяч жителей округа.
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"За время реализации программы реновации на западе столицы город возвел 43 новостройки, суммарно рассчитанные более чем на 13 тысяч квартир. Они расположены в девяти районах", - приводит слова Овчинского его пресс-служба.
Наибольшее число домов появилось в Можайском районе (9 новостроек). По восемь домов построили в районах Проспект Вернадского и Фили-Давыдково, семь – в Очаково-Матвеевском.
На текущий момент в ЗАО готовятся к заселению по реновации более 20,8 тысячи человек. Из них 4,5 тысяч человек получили жилье в районе Очаково-Матвеевское. В жилых комплексах в Фили-Давыдково и Можайском районе будут жить по 4,3 тысячи москвичей в каждом. Около 3,1 тысячи человек поселятся на Проспекте Вернадского, 2,3 тысячи – в Солнцево.
Программа реновации в Москве длится с 2017 года. В рамках программы планируется расселить 5176 домов старого жилого фонда. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на реновацию в проекте бюджета на три года собирались выделить 1,2 триллиона рублей.
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ОбществоМоскваМожайский районВладислав ОвчинскийСергей СобянинГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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