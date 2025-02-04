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Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми
Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми - РИА Новости, 04.02.2025
Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми
Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что призывает верховного комиссара ООН по правам человека и Комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T18:45:00+03:00
2025-02-04T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ заявила, что призывает верховного комиссара ООН по правам человека и Комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать на удар ВСУ по автобусу в Запорожской области. Дрон ВСУ атаковал школьный автобус в Васильевском муниципальном округе, серьезно пострадал водитель, пять детей получили осколочные ранения. "Мало сказать, что это преступление против человечества, правильнее будет – акт циничного неприкрытого фашизма… Призываю верховного комиссара ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка жестко отреагировать на ужасающие преступления против мирных граждан", - написала Москалькова в своем Telegram-канале.Федеральный омбудсмен подчеркнула, что этот удар по мирным жителям демонстрирует полное отсутствие нравственных принципов у тех, кто "стоит за этим зверством".Кроме того, Москалькову возмутило то, что сейчас коллективный Запад молчит, видя преступления украинских нацистов против гражданского населения."Где последовательность международных организаций, которые обязаны защищать права гражданского населения, особенно детей? Почему те же структуры, которые активно осуждают преступления прошлого, сегодня предпочитают закрывать глаза на настоящее?" - добавила она.
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в мире, россия, запорожская область, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Запорожская область, ООН, Вооруженные силы Украины
Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми
Москалькова призвала ООН жестко отреагировать на удар ВСУ по школьному автобусу