https://ria.ru/20250204/moldaviya-1997272724.html

ЕС выделит Молдавии 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора

ЕС выделит Молдавии 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора - РИА Новости, 04.02.2025

ЕС выделит Молдавии 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора

ЕС выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году, говорится в заявлении Еврокомиссии. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:50:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев – РИА Новости. ЕС выделит 250 миллионов евро на поддержку энергетического сектора Молдавии в 2025 году, говорится в заявлении Еврокомиссии."Еврокомиссия и Молдавия согласовали сегодня двухлетнюю комплексную стратегию по энергетической безопасности и устойчивости Молдавии… В рамках этой стратегии объем поддержки Молдавии составит 250 миллионов евро в 2025 году, из которых 100 миллионов будут предоставлены до середины апреля", - указывается в документе.В ЕС утверждают, что хотят таким образом сделать Молдавию независимой от поставок российских энергетических ресурсов.

https://ria.ru/20250203/moldavija-1997177561.html

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молдавия, евросоюз, еврокомиссия, в мире