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Молдавия получит от ЕС самый большой за всю историю пакет помощи - РИА Новости, 04.02.2025
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12:09 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/moldavija-1997276206.html
Молдавия получит от ЕС самый большой за всю историю пакет помощи
Молдавия получит от ЕС самый большой за всю историю пакет помощи - РИА Новости, 04.02.2025
Молдавия получит от ЕС самый большой за всю историю пакет помощи
Молдавия получит от Евросоюза самый большой за всю историю независимости финансовый пакет помощи - порядка 1,8 миллиарда евро будут направлены на поддержку... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T12:09:00+03:00
2025-02-04T12:09:00+03:00
жкх
молдавия
кишинев
украина
майя санду
евросоюз
газпром
в мире
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия получит от Евросоюза самый большой за всю историю независимости финансовый пакет помощи - порядка 1,8 миллиарда евро будут направлены на поддержку реформ, укрепление энергетической безопасности и помощь населению, в том числе в Приднестровье, заявила во вторник глава республики Майя Санду. Во вторник в Кишинев с официальным визитом прибыла комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. В рамках переговоров с молдавскими властями обсуждались ключевые вопросы, связанные с процессом европейской интеграции и ситуацией в энергетическом секторе. "Европейский союз приходит с новым пакетом поддержки, чтобы смягчить последствия кризиса. Благодаря этим средствам на правом берегу будет частично компенсирован рост тарифов на электроэнергию для граждан и бизнеса. Для левого берега (Приднестровье – ред.) помощь расширяется за рамки срочной поддержки. Общий пакет финансовой помощи составляет 1,8 миллиарда евро. Эти средства будут также направлены на поддержку реформ, укрепление энергетической безопасности. Помощь будет поступать в несколько этапов", — заявила Санду на совместной пресс-конференции с Кос. Санду отметила, что в ближайшие два года в энергетический сектор республики будут сделаны значительные инвестиции для укрепления его безопасности и эффективности, а также для снижения затрат как для экономики, так и для граждан. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250201/moldavija-1996789080.html
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жкх, молдавия, кишинев, украина, майя санду, евросоюз, газпром, в мире
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Украина, Майя Санду, Евросоюз, Газпром, В мире
Молдавия получит от ЕС самый большой за всю историю пакет помощи

Санду: Молдавия получит от Евросоюза самый большой за всю историю пакет помощи

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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КИШИНЕВ, 4 фев — РИА Новости. Молдавия получит от Евросоюза самый большой за всю историю независимости финансовый пакет помощи - порядка 1,8 миллиарда евро будут направлены на поддержку реформ, укрепление энергетической безопасности и помощь населению, в том числе в Приднестровье, заявила во вторник глава республики Майя Санду.
Во вторник в Кишинев с официальным визитом прибыла комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос. В рамках переговоров с молдавскими властями обсуждались ключевые вопросы, связанные с процессом европейской интеграции и ситуацией в энергетическом секторе.
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"Европейский союз приходит с новым пакетом поддержки, чтобы смягчить последствия кризиса. Благодаря этим средствам на правом берегу будет частично компенсирован рост тарифов на электроэнергию для граждан и бизнеса. Для левого берега (Приднестровье – ред.) помощь расширяется за рамки срочной поддержки. Общий пакет финансовой помощи составляет 1,8 миллиарда евро. Эти средства будут также направлены на поддержку реформ, укрепление энергетической безопасности. Помощь будет поступать в несколько этапов", — заявила Санду на совместной пресс-конференции с Кос.
Санду отметила, что в ближайшие два года в энергетический сектор республики будут сделаны значительные инвестиции для укрепления его безопасности и эффективности, а также для снижения затрат как для экономики, так и для граждан.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья. Поставки планируется осуществлять до 10 февраля. Молдавский государственный поставщик Energocom в субботу приступил к закупкам природного газа на европейских биржах для обеспечения потребителей Приднестровья. В тот же день Молдавская ГРЭС, расположенная на территории ПМР, возобновила генерацию электроэнергии на газе, веерные отключения света прекращены, с в воскресенье в жилые дома поступает тепло.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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ЖКХМолдавияКишиневУкраинаМайя СандуЕвросоюзГазпромВ мире
 
 
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